Yapay zekadan ilaç tavsiyesi alanlar dikkat! Uzmanı uyardı: "En önemli sorun..."

İNSANLARI YANLIŞ BİLGİLERLE KORKUTMAYIN!

Bu ilaçlarla ilgili internette sırf beğeni almak üzerine atılan yanlış başlıklarla insanların korkutulduğunun altını çizen Prof. Dr. Boğa, şu önemli açıklamaları yaptı: "Güncel bilimsel veriler, bu korkuların büyük ölçüde abartıldığını göstermektedir. Çok daha kapsamlı ve dikkatli planlanmış yeni araştırmalar, PPİ'lerin sayılan bu ciddi sorunlarda anlamlı bir risk artışına yol açmadığını ortaya koymuştur. Özellikle demans (bunama) konusunda endişe duyanlar için sevindirici bir haber geçen yıl yapılan genetik bir araştırma olan 'Mendelian randomizasyon çalışması'nda, PPİ kullanımının bunama riskini artırdığına dair bir kanıta rastlanmamıştır. Benzer şekilde, PPİ'lerin uzun vadede kronik böbrek hastalığı yapıp yapmadığı konusu araştırılmış ve uygun kontrol gruplarıyla yapılan çalışmalarda PPİ kullananlarla benzer koşullardaki kullanmayanlar arasında böbrek bozulması riskinde belirgin bir fark olmadığı gösterilmiştir."