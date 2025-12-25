Yatmadan önce bunları yapıyorsanız reflü kaçınılmaz! Her 4 kişiden 1’ini etkiliyor...

ALARM VEREN BULGULAR

Mideden göğüs ortasına doğru yayılan yanma veya ağıza acı su gelmesi şikayetlerinin haftada bir ya da daha sık olmasının hekimler tarafından Gastroözofagael reflü hastalığı tanısı için kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Çelebi, "Hastalar bu şikayetlerle doktora başvurabilir. Eğer şikayetler uzun süredir devam ediyorsa, hasta 50 yaşın üzerindeyse, yutma güçlüğü, kilo kaybı, ağrılı yutma, inatçı kusmalar, mide kanaması gibi alarm bulguları varsa hasta doktora mutlaka başvurmalıdır" diye konuştu.

UZMANINDAN KRİTİK ÖNERİ: KİLO VERİLMESİ ŞART!

Prof Dr. Çelebi, tedavide öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet değişikliklerinin hastaya önerildiğini belirterek, bunları şöyle sıraladı:

Obez hastaların kilo vermesi en etkili yaşam tarzı değişikliğidir.

Sigara ve alkol yemek borusu altındaki kapakçığın gevşemesine neden olarak reflüyü arttırır.

Öğünleri küçültün, ağır ve yağlı yemeklerden kaçının.

Yatmadan 2–3 saat önce yemek yemeyi bırakın.

Reflüyü arttırabileceği için domates ve domates ürünleri, çikolata, kahve ve kafeinli içecekler, asitli içecekler, nane, soğan, sarımsak, hamur işleri ve ağır tatlılardan kaçının.

Geceleri reflü şikayeti olan hastalara baş ucunun yüksek olması ve sırtüstü ya da sol yan pozisyonda yatmaları önerilir.

Bel çevresini sıkan dar giysiler mide basıncını artırarak reflüyü artırırlar.

İlaç tedavileri şikayetlerin şiddet ve sıklığına, endoskopideki bulgulara göre değişebilir.