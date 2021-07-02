Yaz hastalıklarına dikkat!

Sıcaklıkların yükselmesiyle açık havada geçirilen saatlerin arttığını belirten Kılınç, "Bu durum 'yaz hastalıkları' olarak adlandırdığımız güneş çarpmasından enfeksiyonlara, böcek ısırmasından besin zehirlenmelerine kadar birçok tatsız durumu beraberinde getiriyor." ifadesini kullandı.

Uzun süre güneşe veya yüksek sıcaklıktaki ortamlara maruz kalmanın, vücut ısısının terlemeyle dengelenememesine ve sıcak çarpması denilen durumun ortaya çıkmasına neden olduğunu aktaran Kılınç, sıcak çarpmasının ilk belirtilerinin terli ve soğuk cilt, bitkinlik, susama hissi, kas krampları, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, idrar koyulaşması olarak sıralanabileceğini bildirdi.

Kılınç, sıcaklığın artmaya devam etmesi halinde cildin kuru sıcak ve kırmızı bir hal alacağını, vücut ısısının yükseleceğini, solunum ve nabzın hızlanacağını, davranış bozukluğu ve bilinç bulanıklığının gelişeceğini kaydetti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle gıdaların iyi saklanamayabildiğini belirten Kılınç, yetersiz hijyenden kaynaklanan bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle ortaya çıkan besin zehirlenmelerine de yaz aylarında sıkça rastlandığını vurguladı.