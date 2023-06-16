Yaz tatilini planlarken dikkat! Ebeveynlere altın tavsiyeler...

Unutulmaması gerekenin, ekran süresinin miktarının yanı sıra kalitesinin olduğunu söyleyen Dalyan, "Kaliteli içeriklerin tercih edilmesi, eğitici veya yaratıcı olabilecek etkileşimli uygulamaların kullanılması önemlidir. Ayrıca, ekran süresinin çocuğun diğer aktivitelerini olumsuz yönde etkilememesi ve uyku düzenine zarar vermemesi de önemli bir faktördür. Her çocuğun ihtiyaçları ve aile dinamikleri farklı olduğu için ekran süresi miktarı aileye özeldir. Ebeveynler çocuklarının gelişimine, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ekran süresini yönetmeye çalışmalıdır. Dikkatli bir şekilde ekran kullanımını yönetmek, çocukların gelişimine katkı sağlar ve sağlıklı bir denge oluşturur" açıklamasında bulundu.

YAZ TATİLİNDE DERS ÇALIŞMAK ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARINA BAĞLI

Yaz tatilinde ders çalışmanın doğru olup olmadığı konusuna değinen Dalyan, şunları söyledi:

"Yaz tatilinde ders çalışmak bazı durumlarda faydalı olabilir. Ancak, çocuğunuzun ihtiyaçlarına ve dinlenmeye olan gereksinimine bağlı olarak, ders çalışma miktarı ve süresi dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Yaz tatili, çocukların okul dönemindeki yoğunluğun ardından dinlenmeleri, enerji toplamaları ve farklı deneyimler yaşamaları için önemli bir fırsattır. Tatil süresince çocuklar, yaratıcılıklarını geliştirebilir, hobileriyle ilgilenebilir, sosyal becerilerini artırabilir ve dinlenme sürecine odaklanabilirler. Bununla birlikte, bazı çocuklar, özellikle sınavlara hazırlananlar veya akademik eksikliklerini gidermek isteyenler, yaz tatilini ders çalışmak için kullanmayı tercih edebilirler. Sonuç olarak, yaz tatilinde ders çalışmak veya çalışmamak çocuğunuzun ihtiyaçlarına bağlıdır. Önemli olan dengeyi korumak, çocuğunuzun dinlenmesine ve eğlenceli aktivitelerle ilgilenmesine fırsat tanımaktır. Eğer çocuğunuz ders çalışmak istiyorsa, bu süreci destekleyici bir şekilde yönetebilirsiniz."