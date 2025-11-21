Yemeklere yeni bir soluk katın! Birbirinden enfes tatlarıyla mest eden o akşam menüsü...

Ben bugün size, evde ki malzemeler ile son derece ekonomik bir menü hazırladım. Sütlü mis gibi bir brokoli çorbası, ardından ekonomik tavuklu patates püresi ve çok bereketli bir kakaolu irmikli tatlı. Şerbetli tatlıları hepimiz çok severiz. Ancak onların zahmetli ya da zor olduğu düşüncesine kapılır, yapmaya da çekiniriz. Şimdi sizlere vereceğim irmik tatlısı tabularınızı yıkmanıza yardım edecek, oldukça kolay ve lezzetli bir tarif. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.radresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...