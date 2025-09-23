Yemeklerinizden eksik olmayan o ürün mikroplastikleri yok ediyor! Sebebine çok şaşıracaksınız...

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, sebzelerin mikroplastikleri emebildiğini ortaya koydu.

Bir santimetrenin milyonda biri kadar küçük bir çapa sahip nanoplastikler, turplarda tespit edildi.

Yeni araştırma için bilim insanları turpları, bitkinin etli olmayan kökleri radyoaktif karbon içeren polistiren nanopartikül çözeltisiyle temas edecek şekilde bir hidroponik yetiştirme sistemine yerleştirdiler.