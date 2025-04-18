Yeni başlayanlar için: Meditasyon yapmanızı kolaylaştıracak ipuçları





BAŞLANGIÇTA SÜREYİ KISA TUTUN



İlk günlerde 2-5 dakika aralığında yapmanız yeterli. Kısa olması sorun değil önemli olan devamlılık… Bunun yanı sıra sessiz, belki de loş bir ışık, sakin bir alan. Böyle bir ortam meditasyona geçmenizi daha da kolaylaştıracaktır.