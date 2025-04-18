Yeni başlayanlar için: Meditasyon yapmanızı kolaylaştıracak ipuçları

Meditasyonu hayatına dahil etmek isteyenler için zihni dinlendirmenize yardımcı olacak ve meditasyonu kolaylaştıracak birtakım ipuçlarını sizler için derledik.
BAŞLANGIÇTA SÜREYİ KISA TUTUN
İlk günlerde 2-5 dakika aralığında yapmanız yeterli. Kısa olması sorun değil önemli olan devamlılık… Bunun yanı sıra sessiz, belki de loş bir ışık, sakin bir alan. Böyle bir ortam meditasyona geçmenizi daha da kolaylaştıracaktır.
NEFESİNİZE ODAKLANMAYA ÇALIŞIN
Derin nefes almak kaslarınızın rahatlamasına yardımcı olur ve kalp atışınızı yavaşlatır. Nefes ritminizi takip edin. Bu derin nefesler zihin odağınızı iyileştirmeye yardımcı olacaktır.
MEDİTASYONU BELLİ BİR RUTİNE BAĞLAYIN
İlk zamanlarda her gün aynı saatte uygulamaya çalışın. Zihin rutinleri sever. Aynı saat ve aynı yerde yaptığınız meditasyon sonucunda beyin "şimdi sakinleşme zamanı" diye sinyal alacaktır.
KENDİNİZE KARŞI NAZİK OLUN
Bazı günler kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz ve gerçekten zihniniz meşgul olabilir. Kendinize yüklenmek yerine bu durumu kabul edin. Hiç sorun değil deyip güne devam edin…
MEDİTASYON ETKİLERİ ZAMANLA BİRİKİR
İlk günden mucize beklememeniz gerekir. 21 gün boyunca her gün yapmayı denediğinizde zihniniz yavaş yavaş o tatlı sessizliğe alışacak ve dengenizi bulacaksınız. Vazgeçmeyin, acele etmeyin ve sabredin…