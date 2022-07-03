Yeni trend, deneyime dayalı tatil yapmak

Pandemi birçok alışkanlığımızı değiştirdi. Bunlardan biri de tatil anlayışımız oldu. Bir otele gidip günlerce şezlongda uzanmak için hayatın kısa olduğunu hepimiz anladık. Tatil günlerini de öğrenerek, kendimize bir şeyler katarak geçirmek için çeşitli yeni seçenekler aradık. Karavanla yolculuğa çıkıp farklı yerler keşfedenler de oldu, bir bölgenin tüm güzelliklerine tanık olmak için günlerce yürüyenler de... Yaratıcılıkta sınır yoktu. Herkes kendi iç sesini dinleyip kendi tatil rotasını belirledi. Bir virüs sebebiyle yıllarca hareketsiz kalan oteller de kendilerini yenilemeleri gerektiğini anladı. Şimdi yeni bir tatil anlayışı doğuyor: Deneyime dayalı tatil... Peki, nasıl oluyor bu? İşte ben de bu tatil şeklini deneyip sizler için kaleme almaya karar verdim.

Öncelikle bulunduğum yere yakın bir yer olmalıydı. Yani araçla ya da otobüsle gidebilmeliydim. İstanbul'da yaşadığım için Ayvalık'ı seçtim. D-Resort Ayvalık Murat Reis de deneyime dayalı tatil anlayışına geçen otellerden biriydi. Öncelikle en iddialı olduğu alan gastronomi. Size Balıkesir, Ayvalık bölgesinin tüm lezzetlerini tattırıyor. Tüm alışveriş, bölgedeki üreticilerden yapılıyor. Yerel pazarlardan taze taze alınan ürünler, günlük olarak sunuluyor. Üstelik menüde bölgenin tüm geleneksel lezzetlerini bulabiliyorsunuz. Bir de sürprizi var. Artizan lezzetlerden oluşan kahvaltı ve akşam yemeği şef Ömür Akkor danışmanlığında, Erdem Öztürk şef tarafından hazırlanıyor. Karbon ayak izi olmadan çevreci bilinçle hazırlanan menülerde yok yok!

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ HUZUR DOLU

Gastronomi, kültür, sanat ve tarih deneyiminden sonra doğa sporları ya da huzurlu bir tabiat yürüyüşü yapmak isterseniz, bu da sizin için düşünülmüş. Benim tercihim belirlenmiş rotalarda rehber eşliğinde tabiat yürüyüşü yapmak olur. Ayvalık bölgesinin tüm güzellikleri ve bitki örtüsüne tanık olmak muhteşem bir deneyim.

Tabii, bunları okurken, çocuklu ailelerin "Tüm bunları çocuklarla nasıl yapabiliriz?" dediğini duyar gibiyim. Üzülmeyin, çünkü tüm bu deneyimlere çocuklarınızı da dahil edebilirsiniz. Otel hem çocuk dostu hem de bu yeni tatil anlayışına dahil olmak çocuklarımızın da hakkı. Birlikte zeytin hasadı yapmak ne güzel bir anı olurdu değil mi?