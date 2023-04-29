Yerdeki yıldızlar! Çocuklar için yeni bir dünya kurmanın peşinde...

ERGUVAN ZAMANI, BOĞAZİÇİ İLE GALATAPORT EN KEYİFLİ ROTALARIM
- Bir rehber olarak Türkiye ve İstanbul'da en favori rotanızı öğrenebilir miyiz?
- Suriçi İstanbul'u ve çevresi ve tabii Erguvan zamanı Boğaziçi ihmal edilemez. En sevdiğim rotalar, programlarını kendi yazdığım turların rotaları. İstanbul'un işgalinin 100 yılında "Esaret Yıllarında İstanbul, Cumhuriyet'e Giden Yolda İşgalin Zaman ve Mekan Anatomisi" başlıklı üç kısımdan oluşan tur programı, benim en sevdiğim tur. Bunun dışında Kapalıçarşı'nın çatısını dahil ettiğim gezimiz, Tophane ve çevresini konu aldığım Galataport ve "Fotoğraflarla İstiklal Caddesi" turları en keyifle turlardır.
MÜZEDE HAZİNE ARADILAR
Dünyanın eşsiz yapılarından biri olan İstanbul Arkeoloji Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyonu sonrası daha göz alıcı hale gelmiş. Çocuklar özellikle hazine aradıkları masadan ayrılmakta zorlandı.