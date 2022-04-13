“Yeri doldurulamaz” dediği aşkı için kraliyetten vazgeçmişti! Şimdi “ücretsiz” çalışıyor

Kraliyetteki tüm haklarını geride bırakarak 2021’in sonunda evlenen Eski Japon Prensesi Mako Komuro, yeni hayatına adımlarını atmaya devam ediyor. New York’a taşınan eski prenses “gönüllü” olarak çalışmaya başladı.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 13:11

Eski Prenses Mako, geçen yıl okulda tanıştığı ve birliktelik yaşadığı sevgilisiyle büyük bir sansasyona imza atarak evlendi. Hem ülkesinde hem de birçok insanın büyük bir şaşkınlıkla karşıladığı bu olaya dair birçok söylenti ortaya çıkmıştı. Bu evlilik için kraliyet ünvanından vazgeçen eski prenses, Kasım 2021'de New York'a taşındı. Japan Times'ın haberine göre, Mako, Metropolitan Museum of Art adlı müzede çalışmaya başladı. Buradaki küratörlere ücretsiz bir staj karşılığında yardımcı olduğunu bildirdi. Yine Japan Times'a göre, eski Japon prensesi, Okinawa'lı sanatçı Yamada Shinzan'ın Kamakura Dönemi'nde (1192-1333) Japonya'yı dolaşan bir keşiş olan Ippen'in (1239-1289) hayatından esinlenen asılı kaydırma tablolarından oluşan bir sergi üzerinde çalışıyor.

Mako, Tokyo'daki International Christian University adlı üniversiteden sanat ve kültürel miras bölümünden mezun olmuştu. Edinburgh Üniversitesi'nde de sanat tarihi okuyan eski prenses, Leicester Üniversitesi'nden sanat müzesi ve galeri çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi aldı. Prenses olduğu dönemde ise Tokyo Üniversitesi'nin müzesinde de çalıştı. Eski Metropolitan Museum of Art'ta küratörü, prenses için oldukça nitelikli sözlerini kullandı. Çok fazla hazırlık gerektiren ve genellikle çok fazla zaman harcamak zorunda olunan bu pozisyonu idare ettiği belirtiliyor. Mako, bu kariyer alanında da yalnız değil. Ayrıca İngiltere Prensesi Eugenie de Londra'daki bir sanat galerisinde müdür yardımcısı.