Yılbaşında ne yediğinize dikkat! Metabolik dengeyi bozan 5 kritik hata

Yılbaşı sofraları en özel zamanların sembolü. Ama bu sofralar içeriği yüksek besinlerle donatıldığında metabolik riskleri de beraberinde getirebiliyor. Doç. Dr. Eda Altun, yılbaşında “Çorba, derisiz hindi, tavuk, lifli gıdalar, salata tüketilmeli” dedi.

Özel günlerde beslenme davranışlarının fizyolojik gereksinimlerden ziyade sosyal ve kültürel faktörler tarafından yönlendirildiğini belirten Kocaeli Şehir Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Eda Altun, şu uyarıları yaptı: "Uygun besin seçimi ve porsiyon kontrolü ile metabolik denge korunabilir. Böylece sağlık riskleri azaltılabilir."

BU GECE HAFİF BESLENİN

Yılbaşı sonrasında hafif, lif içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesi, yeterli sıvı alımına özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Altun, yılbaşı akşamı beslenmesinin tamamen kısıtlayıcı değil, dengeli ve kontrollü bir yaklaşımla planlanmanın sağlık açısından önemli olduğunu belirtti.