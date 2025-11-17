Yıllarca belirti vermeden ilerliyor! Akciğer kanserinde risk büyüyor...





SİGARA KATİL GİBİ

En önemli risk faktörü olan tütün kullanımının dünya çapındaki akciğer kanserinden kaynaklı ölümlerin yüzde 71'ine neden olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Çetinkaya, şu uyarılarda bulundu: "Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımı akciğer kanserine yol açan en önemli nedendir. Elbette genetik faktörler, radon gazı, asbest, çevresel toksinler gibi etkenler de risk olarak kabul edilmektedir. Ancak yapılan çalışmalar, ülkemizde görülen akciğer kanserlerinin yüzde 90'ının sigara kullanımına bağlı olduğunu göstermektedir. Türkiye Akciğer Kanseri Raporu'nda yer alan bilgiler, sigara ve tütün kullanımını azaltmaya yönelik çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Etkin bir tütün kontrolü sağlandığında, akciğer kanserleri dahil olmak üzere her yıl tütün kullanımına bağlı olarak gelişen yaklaşık 110 bin ölümün önlenebilmesi söz konusudur."





KANSER TARAMA PROGRAMINA KATILIN

Erken evrede tanı alan akciğer kanseri hastalarında sağ kalım oranının ortalama yüzde 70 olduğunu belirten Uzm. Dr. Çetinkaya, şunları söyledi: "Akciğer kanserinin bu kadar ölümcül olmasının nedeni geç bulgu vermesi. Tümör çok büyük bir hale gelip bir organa baskı yapana kadar ya da nefes borusuna açılana kadar, metastaz yapıp başka bir organa gidene kadar biz ne yazık ki bu kanseri anlayamıyoruz. Genellikle şikâyet olduğunda öksürük, öksürük karakterinde değişiklik, balgam, kanlı balgam, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığında artma olabiliyor. Bu tip durumlarda hemen bir uzmana gidilmeli. Ya da bundan da önce riskli gruptaysanız kanser tarama programlarına katılmanız faydalı olacaktır."