Yılların kiri bir anda yok oluyor! Beyaz çorapları tek bir malzemeyle bembeyaz yapın



"Çamaşır sodası bir ağartıcı değildir ancak kiri ve inatçı lekeleri çözme konusunda son derece etkilidir. Özellikle beyaz çoraplarda biriken kir ve grimsi-kahverengi görüntüyü gidermede oldukça başarılıdır." Uzmanlara göre en etkili yöntem, çorapları yıkamadan önce yaklaşık 30 dakika boyunca çamaşır sodasıyla hazırlanan sıcak suda bekletmek. Bu işlem, liflerin arasına işlemiş kirin gevşemesini sağlıyor. Ardından çoraplar, beyazlar için uygun bir programda makinede yıkanabiliyor.

Bazı temizlik profesyonelleri ise daha yoğun lekeler için geleneksel bir yöntemi öneriyor. Buna göre çamaşır sodası eklenen bir tencerede çoraplar kısa süre kaynatılıyor. Yıllar önce sıkça uygulanan bu yöntemin, özellikle çok koyulaşmış çoraplarda etkili olduğu belirtiliyor.