Yılların kiri bir anda yok oluyor! Beyaz çorapları tek bir malzemeyle bembeyaz yapın

Ancak temizlik uzmanlarına göre bunu tersine çevirmenin çok basit bir yöntemi var.
Uzmanlar, beyaz çorapları eski parlaklığına kavuşturan doğal ve etkili bir yöntem paylaşıyor. Onlara göre bu yöntemin yıldızı: çamaşır sodası.
Temizlik uzmanları, çamaşır sodasının güçlü ama doğal bir temizleyici olduğunu belirterek şu bilgileri paylaşıyor:
"Çamaşır sodası bir ağartıcı değildir ancak kiri ve inatçı lekeleri çözme konusunda son derece etkilidir. Özellikle beyaz çoraplarda biriken kir ve grimsi-kahverengi görüntüyü gidermede oldukça başarılıdır."
Uzmanlara göre en etkili yöntem, çorapları yıkamadan önce yaklaşık 30 dakika boyunca çamaşır sodasıyla hazırlanan sıcak suda bekletmek. Bu işlem, liflerin arasına işlemiş kirin gevşemesini sağlıyor. Ardından çoraplar, beyazlar için uygun bir programda makinede yıkanabiliyor.
Bazı temizlik profesyonelleri ise daha yoğun lekeler için geleneksel bir yöntemi öneriyor.
Buna göre çamaşır sodası eklenen bir tencerede çoraplar kısa süre kaynatılıyor. Yıllar önce sıkça uygulanan bu yöntemin, özellikle çok koyulaşmış çoraplarda etkili olduğu belirtiliyor.
Uzmanlar, çamaşır sodasının düzenli kullanıldığında çorapların daha uzun süre beyaz kalmasına yardımcı olduğunu ve kimyasal ağartıcılara kıyasla kumaşa daha az zarar verdiğini vurguluyor.