Yiyen bir daha vazgeçemiyor! Anadolu’nun efsane tatlısı cevizli sucuk tarifi!

Anadolu tatlı kültürünün önemli bir öğesi olan cevizli sucuk; köme, orcik veya pekmezli sucuk adlarıyla anılan ve hemen her bölgede üretilen bir tatlıdır. Cevizli sucuğun yapımını, ipe dizilmiş cevizin kaynatılmış şıraya batırıldıktan sonra asılarak kurutulması olarak özetleyebiliriz. Burada söz konusu olan şıra, kaynamış pekmez, üzüm veya dut suyudur. Cevizli sucuğun kalınlığı ise şıraya batırma miktarına göre değişir.Yorgan ipi1 kilo ceviz1 su bardağı pudra şekeri1 su bardağı buğday nişastası3 litre su1.5 kilo pekmezÖnce cevizleri hazırlayalım. Bir cevizi bıçak yardımı ile dörde bölelim. Sonra yorgan ipinden yaklaşık bir metre kadar kesip iğneye takalım. Daha sonra cevizler bitene kadar, tek tek iplere dizelim. Geniş bir tencerenin içine pekmez ve suyu alalım.Sonra bir kase kadar bu karışımdan alıp kenara bırakalım. Tenceremizi ocağa koyup kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Sonra bir kase olarak ayırdığımız harcın içine nişastayı koyup eritelim. Sonra ağır ağır dökerek tencereye ilave edelim. Şekeri de koyup karıştırarak pişirelim.Muhallebi kıvamına geldiğinde hazır demektir. Sonra hazırladığımız cevizleri içine bastırıp çekelim, sonra da asalım. 5-6 günde olur.3 su bardağı pekmezYarım kg. ceviz içi4 su bardağı suYarım su bardağı nişastaYarım su bardağı unYarım su bardağı şekerPekmezi ve suyu bir tencereye koyun. Karışımdan 1 su bardağı kadar alın ve bir kabın içinde un ve nişasta ekleyerek, topak olmayacak şekilde çırpın. Sonra kaynayan pekmezli suyun içine şekeri dökün ve unlu nişastalı karışımı yavaş yavaş tahta kaşıkla ilave edin. Kaynayınca altını kapatın ve yorgan ipliğine dizdiğiniz cevizleri, tencereye batırıp çıkartın ve asın.4 kilo üzüm suyu500 gram katı ayran3 yemek kaşığı nişasta14 yemek kaşığı tepeleme un1 çimdik tuzÜzüm tanelerini yıkayıp ayıklayın, süzün ve blender'da çekip tülbentten geçirin. Çıkan suyu tencereye aktarıp ocağa koyun. Ayrana unu ve nişastayı ekleyip mikserle çırpın. Topaklanmaması için üzüm suyunu süzerek ekleyin ve sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin. En az 20 dakika pişirin. Hazırladığınız cevizli sucukları birer birer üzüm suyuna batırın ve uygun bir yere asın.