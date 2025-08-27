Yoğun bakımda hayat yeniden başlıyor! Sağlık sisteminin savunma hattı...

27 Ağustos 'Dünya Yoğun Bakım Günü'. Dünya Yoğun Bakım Günü'nün doğuşu ise şöyle başladı: "1952 yazında Danimarka büyük bir polio salgını ile sarsıldı. Yaklaşık 2 bin 722 hasta hastanelere başvurdu, bunların yüzlercesi solunum kaslarının felci nedeniyle ölümle karşı karşıyaydı. O dönemde yalnızca yedi adet 'demir akciğer' cihazı bulunuyordu ve bu nedenle solunum yetmezliği gelişen hastaların yüzde 90'a yakını hayatını kaybediyordu. İşte tam bu noktada, genç anestezi uzmanı Björn Ibsen, farklı bir çözüm önerdi. Trakeostomi açarak, pozitif basınçlı ventilasyon uygulamaya başladı. Cihazlar yetersiz olduğundan, onlarca tıp öğrencisi sırayla kauçuk balonlarla manuel solunum desteği verdi. 27 Ağustos 1952'de bu yöntem ilk kez 12 yaşındaki Vivi Ebert adlı bir kız çocuğunda uygulandı. Hasta, ölümden döndü. Bu başarı, 'modern yoğun bakım tıbbının doğum günü' olarak tarihe geçti.