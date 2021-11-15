Yutma güçlüğü problemi önemsenmelidir!

YUTMA GÜÇLÜĞÜNE NE SEBEP OLUR?

Yutmanıza yardımcı olmak için kullanılan 50 çift kas ve sinir vardır. Başka bir deyişle, yanlış gidebilecek ve yutma sorunlarına yol açabilecek pek çok şey vardır. Bazı koşullar şunları içerir:

GÖRH: Mide içeriği mideden yemek borusuna geri aktığında, mide ekşimesi, mide ağrısı ve geğirme gibi semptomlara neden olduğunda asit reflü semptomları ortaya çıkar.

Mide ekşimesi: Genellikle boğazınızda veya ağzınızda acı bir tat ile ortaya çıkan, göğsünüzde oluşan bir yanma hissidir.

Epiglottit: Bu, epiglotunuzdaki iltihaplı doku ile karakterizedir. Potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Acil olarak tedavi edilmesi gerekebilir.

Guatr: Tiroidiniz, boynunuzda adem elmasının hemen altında bulunan bir bezdir. Tiroidinizin boyutunu artıran duruma guatr denir. Guatr yutkunma güçlüğüne neden olan sorunlar arasında yer alır.

Özofajit: Asit reflü veya bazı ilaçların neden olabileceği yemek borusu iltihabıdır. Yutkunma güçlüğünün nedenleri arasında yer alır.

Yemek borusu kanseri: Yemek borusu kanseri, yemek borusunun astarında yutma güçlüğüne neden olabilen kötü huylu (kanserli) bir tümör oluştuğunda ortaya çıkar.

Mide kanseri (Mide adenokarsinom): Mide kanseri, mide zarında kanserli hücreler oluştuğunda ortaya çıkar. Tespit edilmesi zor olduğu için, genellikle daha ileri olana kadar teşhis edilmez.

Herpes özofajit: Bu, herpes simplex virüs tip 1'den (HSV-1) kaynaklanır. Enfeksiyon göğüs ağrısına ve yutma güçlüğüne neden olabilir.

Tiroid nodülü: Tiroid nodülü, tiroid bezinizde gelişebilen bir yumrudur. Katı veya sıvı ile dolu olabilir. Tek bir nodül veya bir nodül kümesine sahip olabilirsiniz.

Bulaşıcı mononükleoz: Bulaşıcı mononükleoz veya mono, genellikle Epstein-Barr virüsünün (EBV) neden olduğu bir grup semptomu ifade eder.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Disfajiniz olabileceğini düşünüyorsanız, yutma güçlüğü ile birlikte mevcut olabilecek bazı semptomlar vardır. Bunlar salya akması, boğuk ses, boğazda bir şeyin takıldığını hissetmek, yetersizlik, beklenmedik kilo kaybı, göğüste ağrılı yanma hissi, yutulduğunda öksürme veya boğulma, yutulduğunda ağrı, katı yiyecekleri çiğneme zorluğudur. Bu problemler kişinin yemek yemekten kaçınmasına, öğün atlamasına veya iştahını kaybetmesine neden olabilir.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Öncelikle belirtileriniz ve ne zaman başladıkları hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. Doktorunuz bir fizik muayene yapacak ve anormallikler veya şişlik olup olmadığını kontrol etmek için ağız boşluğunuza bakacaktır. Kesin nedeni bulmak için daha özel testler gerekebilir. Yemek borusunun içini anormallikler veya tıkanıklıklar açısından kontrol etmek için genellikle bir baryum röntgeni kullanılır. Yemek borunuzun tüm alanlarını kontrol etmek için bir endoskopi kullanılabilir. Bu muayene sırasında doktor, yemek borunuzun içine bir kamera eki olan çok ince esnek bir tüp yerleştirecektir. Bu, doktorun yemek borusunu ayrıntılı olarak görmesini sağlar.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedaviniz, disfajinize neyin sebep olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Disfaji tedavisi şunları içerir:

YUTMA KASLARINIZ İÇİN EGZERSİZLER: Beyniniz, sinirleriniz veya kaslarınızla ilgili bir sorununuz varsa, yutmanıza yardımcı olmak için kaslarınızı birlikte çalışacak şekilde eğitmek için egzersizler yapmanız gerekebilir. Daha iyi yutmak için vücudunuzu nasıl konumlandıracağınızı veya yiyecekleri ağzınıza nasıl koyacağınızı da öğrenmeniz gerekebilir.

GENİŞLEME: Bu tedavide, yemek borunuzun dar alanlarını dikkatlice genişletmek için yemek borunuzun altına bir cihaz yerleştirilir. Tedaviyi birden fazla kez yaptırmanız gerekebilir.

ENDOSKOPİ: Bazı durumlarda, yemek borunuzda sıkışmış bir nesneyi çıkarmak için uzun, ince bir dürbün kullanılabilir.

AMELİYAT: Yemek borunuzu tıkayan bir şey varsa (tümör veya divertikül gibi), çıkarmak için ameliyat gerekebilir. Ameliyat bazen alt özofagus kasını (akalazya) etkileyen bir sorunu olan kişilerde de kullanılır.

İLAÇLAR: GÖRH, mide ekşimesi veya özofajit ile ilgili disfajiniz varsa, reçeteli ilaçlar mide asidinin yemek borunuza girmesini önlemeye yardımcı olabilir. Yemek borunuzdaki enfeksiyonlar genellikle antibiyotik ilaçlarla tedavi edilir.