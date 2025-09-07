Zeytinyağının donması normal midir? Cevabı herkesi şaşırtacak

Zeytinyağı mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Yemeklere kattığı lezzetin yanı sıra sağlık açısından da sayısız faydası bulunur. Ancak özellikle kış aylarında ya da soğuk havalarda, zeytinyağının kıvamının değişip donması çoğu kişinin aklında soru işareti oluşturur. Peki, zeytinyağının donması normal midir? İşte zeytinyağı hakkında bilmeniz gereken her şey...

Zeytin, 4000 yıldan bu yana bilinen bir meyvedir. Pek çok kaynakta, zeytinin anavatanının Mezopotamya olduğu, oradan da Akdeniz ülkelerine yayıldığı belirtilmektedir. Mezopotamya'daki kazılarda bulunan M.Ö. 2000'li yıllara ait resimlerde, kralların konuklarına zeytin ikram ettikleri görülür. Tarih boyunca barış, dostluk ve bereketi simgeleyen zeytin; Büyük İskender'in seferleriyle Ege ve Akdeniz'e yayılır, daha sonraki çağlarda Ege ve Akdeniz kıyılarını işgal eden Romalılar, Frigyalılar ve Fenikeliler sayesinde zeytinle tanışırlar. Roma gemilerinin amforalar içinde Avrupa'ya taşıdıkları zeytin, böylece dünyaya açılır.Tüm hak dinlerin kutsal kitaplarında adı geçen 5 kutsal meyve; incir, hurma, üzüm, nar ve zeytindir. Bolluğun, adaletin, sağlığın, barışın, zaferin, gururun, bilgeliğin, aklın, ölümsüzlüğün, arınmanın ve yeniden doğuşun simgesidir. Tüm kutsal kitaplarda, binlerce yıllık öykülerde, masallarda hep onun adı geçer.

SOĞUK SIKIM NEDİR?

Soğuk sıkım zeytinyağı, erken hasat zeytinlerin toplanıp aynı gün öğütülmesiyle yapılır. Ayrıca üretim esnasında kullanılan suyun sıcaklığı en fazla 27 derecedir. Soğuk sıkım yöntemi, zeytinin içerisinde bulunan vitamin ve minerallerin en az kayıpla yağa dönüştürülmesini sağlar. Bu yöntemle üretilen zeytinyağı hem daha lezzetli hem de daha sağlıklıdır. Zeytinyağı türlerinin üretim şekilleri birbirinden farklıdır. Piyasada satılan zeytinyağlarının birçoğu üretim şekillerine göre gruplandırılır veya isimlendirilir.