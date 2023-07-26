Zümra Bebek depremden kurtuldu ama SMA ile mücadele ediyor! Her destek yeni bir umut...

Bu gen tedavisi 6 aydan önce bebeklere verilirse %98 oranında bi iyileşme gösterdiğini öğrendik. Almanya Dubai ve bir çok ülkede bu ilaç uygulanıyor. Biz de Dubai'deki hastaneye bu ilaç için başvurduk ve hastane bize 1.820.000$ maliyetinde bir karşılığı olduğunu belirtti.