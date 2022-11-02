15 saniyede en havalı saçların sırrı! Bu yöntemden vazgeçemeyeceksiniz

TikTok'ta 3 milyonun üzerinde izlenme alan bir ipucu, saçlara nasıl hacim verilmesi gerektiğinin de cevabını veriyor. Binlerce kişinin denediği ve birçok kişinin olumlu sonuç aldığı bu sonuç, tüm sosyal medyada dağılmaya başladı. Bu yöntem en basit şekliyle, bir fırça, biraz sıcak hava ve kuru saç diplerine uygulanan soğuk havayla bir araya geliyor.
İlk olarak, saç fırçanızı saç diplerinizde ayırmak istediğiniz noktadan yaklaşık 4 – 5 cm uzağa yerleştirin ve bir saçlarınızla birlikte fırçayı yukarı doğru kaldırın. Ardından, bir saç kurutma makinesi kullanarak saçı beş ila sekiz saniye sıcak hava verin. Ardından aynı bölüme soğuk hava ile üç ila beş saniye verin.
Bu yöntem, 10.6 milyon izlenmeye sahip viral videosunda neredeyse yarım milyon beğeni toplayan Holti Beauty tarafından "tüm kızların bilmesi gereken bir numara" olarak adlandırıldı. Birçok kullanıcı ise aynı yöntemi denediğini ve en iyi sonuçları aldığını dile getirdi.
YÖNTEMİN ETKİLİ OLMA SEBEBİ
Bu ipucunun etkili olmasının en büyük sebebi, her şeyin saç kimyası ve ısı uygulaması ile ilgili. Sıcak hava saçı şekillendirirken soğuk hava bu şekli en iyi şekilde muhafaza etmeyi mümkün kılıyor.
Sıcak hava, saç tellerini gevşeterek saçı daha yumuşak hale getirir ve şekillenmesini sağlar. Soğuk hava ise tellerin eski formuna kavuşarak, şekillenen saçı sabitlemeyi sağlar.
Bu ipucu, sıcak ve ardından soğuk hava uygulaması nedeniyle çok iyi sonuç göstermesini sağlıyor.
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Çoğu saç kurutma makinesinin sıcak ve soğuk ayarları bulunuyor, ancak sizin kurutma makinenizde bu ayar yoksa, sadece sıcak havayı kullanmak ve saç soğuyana kadar fırçayı yerinde tutmak yardımcı olabilir.