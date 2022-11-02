15 saniyede en havalı saçların sırrı! Bu yöntemden vazgeçemeyeceksiniz

Genç ve güzel görünmenin ilk şartlarından biri, saçlarınızı nasıl kullandığınızdan geçiyor. Saniyeler içerisinde en hacimli ve canlı saçlara sahip olmak ise sandığınız kadar zor değil. Sosyal medyada her geçen gün daha fazla öne çıkan güzellik sırları arasına giren bir ipucu, bu konuda en iyi sonuçları almanızı sağlayacak.

Giriş Tarihi: 02.11.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 10:21 PAYLAŞ ABONE OL

TikTok'ta 3 milyonun üzerinde izlenme alan bir ipucu, saçlara nasıl hacim verilmesi gerektiğinin de cevabını veriyor. Binlerce kişinin denediği ve birçok kişinin olumlu sonuç aldığı bu sonuç, tüm sosyal medyada dağılmaya başladı. Bu yöntem en basit şekliyle, bir fırça, biraz sıcak hava ve kuru saç diplerine uygulanan soğuk havayla bir araya geliyor.

İlk olarak, saç fırçanızı saç diplerinizde ayırmak istediğiniz noktadan yaklaşık 4 – 5 cm uzağa yerleştirin ve bir saçlarınızla birlikte fırçayı yukarı doğru kaldırın. Ardından, bir saç kurutma makinesi kullanarak saçı beş ila sekiz saniye sıcak hava verin. Ardından aynı bölüme soğuk hava ile üç ila beş saniye verin.