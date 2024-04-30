2024 yılının saç trendleri! Bu renk sezona damgasını vuracak...

Saçlarınızı yenileme havasında mısınız? Eğer bir fikre ihtiyacınız varsa aşağıda 2024 yılının bahar trendlerini bulabilirsiniz.
Coquette "Çilek Kız" Sarışın
"Gelecek sezon beni heyecanlandıran beklenmedik saç renklerinden biri de çilek sarısı" diyor. "Bu pembe altın rengi çok sıcak ve romantik, sarı ve pembe alt tonları ile bahar için mükemmel."
Çikolata Şurubu Esmer
Wade-Smith, "'Çikolata şurubu saçlarının 2024 baharında kesinlikle çok moda olacağını düşünüyorum" diyor. "Bu koyu kahverengi renk tonu çok şık, zengin ve saçların soğuk kış aylarından çıkarken sağlıklı ve parlak görünmesini sağlıyor."
Kıvırcık ve dokulu saçlar konusunda uzmanlaşmış Schwarkopf'un profesyonel elçisi Brendnetta Ashley de aynı fikirde. "Çok boyutlu ve çok parlak bir kahverengi olan 'pahalı esmerleri' göreceğiz."
Mantar Kahvesi
Sıcak tonlar sevilse de, mantarlardan ilham alan dişbudak esmerinin tonu bahar için yükselişte. Wade-Smith şöyle düşünüyor: "Aynı zamanda 2024 baharında trend olacağını düşündüğüm tek soğuk tonlu saç rengi ama yine de çok doğal görünüyor."
Bal Sarısı
Cilt tonunuza uygun sarışın tonunu bulmak zor olabilir. Profesyonel ipucu: Ashley, sıcak, bal sarısı renk tonlarının neredeyse evrensel olarak hoş olduğunu ve gelecek sezon her yerde olacaklarını belirtiyor. Bu hem Selena Gomez'in hem de Rihanna'nın yakın zamanda kullandığı bir renk, dolayısıyla çok ateşli olduğunu biliyorsunuz.
"Vişneli Kola" Tonları
Wade-Smith,"Vişneli kola saçları bu bahar 2024'te hakimiyet kuracak. Derin, koyu kırmızı tonlar saça güzel bir parlaklık vererek taze ve yeni hissetmesini sağlıyor."
Ashley'nin tahminleri de bunu yansıtıyor. "Kızıl saç yıllar boyunca çok popüler oldu ama kırmızının farklı bir yorumunu göreceğim için çok heyecanlıyım. Bu sofistike ton herkeste harika görünüyor."
Espresso'dan esinlenen yumuşak siyah
Wade-Smith, "kuzgun" siyahın gotik şık tonunu tercih etmek yerine daha az dramatik bir koyu rengi tercih ediyor. "Yumuşak siyah, saçlarını çikolata kahvesinden daha koyu, bahar için mavi siyahtan daha az sert bir renk isteyenler için harika."
"Marshmallow Pembesi"
2024 İlkbahar trendleri büyük ölçüde daha doğal tonlarla tanımlanırken, özellikle daha cesur bir renk de bulunuyor. Toz bembeyi anımsatan bu renk şimdilerde ünlülerin de yeni gözdesi.
Kremalı karamel
Esmerliğin arasında biraz güneş ışıltısı eklemeyi sevenler bu rengi çok beğenecek. Wade-Smith, "Altın sarısı ve vanilya alt tonları ile bu renk süper tatlı ve doğal bir his veriyor, önümüzdeki sıcak aylar için mükemmel" diyor.