2024 yılının saç trendleri! Bu renk sezona damgasını vuracak...

"Marshmallow Pembesi"

2024 İlkbahar trendleri büyük ölçüde daha doğal tonlarla tanımlanırken, özellikle daha cesur bir renk de bulunuyor. Toz bembeyi anımsatan bu renk şimdilerde ünlülerin de yeni gözdesi.

Kremalı karamel

Esmerliğin arasında biraz güneş ışıltısı eklemeyi sevenler bu rengi çok beğenecek. Wade-Smith, "Altın sarısı ve vanilya alt tonları ile bu renk süper tatlı ve doğal bir his veriyor, önümüzdeki sıcak aylar için mükemmel" diyor.