20'li yaşlarda görünmenin sırrı! Uzmanından sadece 3 harekette yüz egzersizi

Birçok insan, günlük yüz yogası pratiği ile ilgili oldukça etkili geri dönüşler sunuyor. Cilt bakımındaki faydaları göz önüne alındığında, nedenini görmek zor değil. Planlanmış yüz egzersizleri, normal bir spor salonu seansının nasıl güçlendirebileceğine benzer şekilde yüz kaslarını sıkılaştırabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 19.09.2021 09:11

Ayrıca, hareketler yüzünüzdeki kan akışını uyarabilir, bu da cilt hücrelerine besin sağlar ve bildiğimiz gibi cildinizi sıkı ve gergin tutan kolajen üretimini teşvik eder. 2018'de yapılan bir araştırma, günlük egzersizin yüzdeki yaşlanma belirtilerini azaltabileceğini bile buldu. Yeni başlayanlar için birkaç yüz yogası egzersizini ele aldık. Ancak yakın zamanda elmacık kemiklerini belirginleştirmek, dudakları dolgunlaştırmak ve çene çizgisini belirginleştirmek için basit bir egzersizle karşılaştık.

"YANAKLARINIZI, DUDAKLARINIZI VE ÇENE ÇİZGİNİZİ HEDEF ALAN BİR YÜZ EGZERSİZİ" Yüzünüzün birkaç bölgesini hedefleyen bir egzersiz için şaşırtıcı derecede basit: Yüz yogası uzmanı Parmita Katkar bir TikTok videosunda tüm yapmanız gerekenin, yanaklarınıza biraz hava üflemek, ardından gülümsemek ve yanaklarınızı 50 kez germek olduğunu söylüyor. Bu kadar! Yine de basitliğine aldanmayın. Bu egzersiz, özellikle 30 ya da daha fazla tekrara ulaştığınızda zor olabilir. Yüz kaslarınız çok küçük ve hassas olduğu için, özellikle de gözler ve ağız gibi daha hassas bölgeleri hedef almaya çalıştığınız kasları tam olarak izole etmek ve harekete geçirmek zordur. Bu yüzden yüz yogası sırasında poz verirken istemeden nefesinizi tutmanız veya gerilmeniz oldukça yaygındır.