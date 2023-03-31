5 adımda yağlı ciltten kurtulun! Porselen gibi bir görüntü için...

Yağlı bir cilde sahip olmanızın altında çeşitli nedenler yatıyor olabilir. Bir profesyonelin yardımıyla bu nedenleri bulmak, daha güçlü, daha etkili bir cilt bakımı rutini oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Yağlı cildinizi kontrol etmek için atmanız gereken bazı genel adımlar şöyledir:
1. Nazik, yağsız bir temizleyici ile düzenli olarak temizleyin
Yağlı cildi kontrol etmenin ilk adımı düzenli olarak temizlemektir. Ancak, cildinizi doğal yağlarından arındırmayan, nazik, yağsız bir temizleyici kullanmak önemlidir. Bir dermatolog, doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir. Cildiniz doğal yağlarından sıyrıldığında, telafi etmek için daha da fazla yağ üreterek daha da yağlı bir cilde sahip olmanıza neden olabilir. "Yağsız" veya "komedojenik olmayan" etiketli bir temizleyici gözeneklerinizin de tıkamayacağı anlamına gelir. Yüzünüzü yıkadıktan sonra, sadece yüzünüz için tasarlanmış temiz bir havluyla kuruladığınızdan emin olun.
2. Fazla yağı gidermek ve gözenekleri sıkılaştırmak için tonik kullanın
Yüzünüzü temizledikten sonra, fazla yağı gidermeye ve gözeneklerinizi sıkılaştırmaya yardımcı olmak için güzel bir tonikle rutininize devam edin. Fazla yağı parçalamaya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek salisilik asit veya cadı fındığı gibi bileşenler içeren bir tonik kullanabilirsiniz. Hatta bazı insanlar cadı fındığı ve elma sirkesini doğrudan kullanırlar, ancak ev yapımı ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Toniği pamuklu bir bezle uygulayın ve yüzünüzün en yağlı olma eğiliminde olan bölgelerine odaklanın.
3. Hafif, yağsız bir nemlendirici ile nemlendirin
Pek çok insan bunun farkında değil ama yağlı bir cilde sahip olsanız bile düzenli olarak nemlendirmek önemlidir. Bununla birlikte, cildinizi yağlı hissettirmeyecek hafif, yağsız bir nemlendirici seçmeniz önemlidir. Tıpkı yüz yıkamada olduğu gibi, "komedojenik olmayan" veya "yağsız" olarak etiketlenmiş bir nemlendirici arayın ve tonikten sonra uygulayın. Nemlendirici kullandıktan sonra yağlı cildinizin daha yağlı görünmesinden endişe ediyorsanız, kullanımı sadece gece ile sınırlayabilir ve sabahları bu adımı atlayabilirsiniz.
4. Fazla yağı emmek için haftada bir kez kil maskesi kullanın
Bazı uzmanlar, fazla yağı emmeye ve cildinizi arındırmaya yardımcı olması için kil maskesi kullanmanızı önerir. Kil maskeleri, gözeneklerinizdeki kirleri temizlemede etkilidir, bu da tıkanmalarını önlemeye ve gözeneklerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Kaolin veya bentonit gibi oldukça emici maddeler içeren bir kil maskesi tercih etmeye özen gösterin.
5. Yüzünüze dokunmaktan kaçının ve saçınızı yüzünüzden uzak tutun
Son olarak, hijyenin önemini asla unutmayın. Yüzünüze mümkün olduğunca dokunmaktan kaçınmak önemlidir. Yüzünüze dokunduğunuzda ellerinizdeki yağı, kiri ve bakterileri cildinize aktarırsınız, bu da sivilceye ve yağ üretiminin artmasına neden olabilir. Yüzünüzdeki yağ ile yüz cildinize kir yapıştırma potansiyeline sahip olursunuz. Özellikle yağ içeren saç ürünleri kullanıyorsanız, saçınızı yüzünüzden uzak tutmaya da çalışmalısınız.