5 adımda yağlı ciltten kurtulun! Porselen gibi bir görüntü için...

Yağlı cilde sahip olmak, sivilce sorunlarından parlamaya kadar birçok probleme yol açabilir. Ancak bu durumdan kurtulmak imkansız değildir. Cildinizdeki yağı kontrol altında tutmak ve daha dengeli bir cilt elde etmek için uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunuyor.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:27 PAYLAŞ ABONE OL

Yağlı bir cilde sahip olmanızın altında çeşitli nedenler yatıyor olabilir. Bir profesyonelin yardımıyla bu nedenleri bulmak, daha güçlü, daha etkili bir cilt bakımı rutini oluşturmanıza yardımcı olabilir. Yağlı cildinizi kontrol etmek için atmanız gereken bazı genel adımlar şöyledir:

1. Nazik, yağsız bir temizleyici ile düzenli olarak temizleyin Yağlı cildi kontrol etmenin ilk adımı düzenli olarak temizlemektir. Ancak, cildinizi doğal yağlarından arındırmayan, nazik, yağsız bir temizleyici kullanmak önemlidir. Bir dermatolog, doğru ürünü seçmenize yardımcı olabilir. Cildiniz doğal yağlarından sıyrıldığında, telafi etmek için daha da fazla yağ üreterek daha da yağlı bir cilde sahip olmanıza neden olabilir. "Yağsız" veya "komedojenik olmayan" etiketli bir temizleyici gözeneklerinizin de tıkamayacağı anlamına gelir. Yüzünüzü yıkadıktan sonra, sadece yüzünüz için tasarlanmış temiz bir havluyla kuruladığınızdan emin olun.