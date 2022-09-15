50’li yaşlarda bile 30’larınızda görünmenizi sağlayacak o formül! Günde sadece birkaç dakika...

Cilt Uzmanı Dr. Hasia Al Khubra, paylaştığı ipuçları ile cilt bakım rutininin vazgeçilmezlerini ve doğru bilinen yanlışlarını anlattı. Örneğin; bazı cilt bakım uzmanlarının yüz masajlarını önerirken, bazılarının önermediğini belirtti.

"YÜZ MASAJLARI OLDUKÇA TARTIŞMALI BİR KONU"

Yüz masajlarının oldukça tartışmalı bir konu olduğunu söyleyen Khubra, bazı cilt uzmanlarının hiçbir yararı olmadığını söylemesine rağmen, bazı durumlarda kan akışını hızlandıran hareketlerin önemli bir etki sunacağını belirtiyor.

Bir diğer ipucu ise; yüzünüzün üstünde uyumanın, cilt ve dokular üzerinde yaratacağı baskı nedeniyle daha fazla sarkmaya ve kırışmaya neden olabileceğini gösteriyor.

Cilt için yüz masajının yararları üzerine araştırmalar sonuçsuz, ancak bazı insanlar yüz aletlerini kullanmakla yüz masajı yaptırmak arasında büyük bir fark olduğunu fark ediyor, bu yüzden hasta deneyimini göz ardı edemeyiz. Kişiler özellikle aynı anda yüz kremi sürerken elleriyle yüzlerine masaj yapabilirler. Ancak diğerleri yüz masajı araçlarını kullanır.