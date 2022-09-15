50’li yaşlarda bile 30’larınızda görünmenizi sağlayacak o formül! Günde sadece birkaç dakika...

Cilt Uzmanı Dr. Hasia Al Khubra, paylaştığı ipuçları ile cilt bakım rutininin vazgeçilmezlerini ve doğru bilinen yanlışlarını anlattı. Örneğin; bazı cilt bakım uzmanlarının yüz masajlarını önerirken, bazılarının önermediğini belirtti.
"YÜZ MASAJLARI OLDUKÇA TARTIŞMALI BİR KONU"
Yüz masajlarının oldukça tartışmalı bir konu olduğunu söyleyen Khubra, bazı cilt uzmanlarının hiçbir yararı olmadığını söylemesine rağmen, bazı durumlarda kan akışını hızlandıran hareketlerin önemli bir etki sunacağını belirtiyor.
Bir diğer ipucu ise; yüzünüzün üstünde uyumanın, cilt ve dokular üzerinde yaratacağı baskı nedeniyle daha fazla sarkmaya ve kırışmaya neden olabileceğini gösteriyor.
Cilt için yüz masajının yararları üzerine araştırmalar sonuçsuz, ancak bazı insanlar yüz aletlerini kullanmakla yüz masajı yaptırmak arasında büyük bir fark olduğunu fark ediyor, bu yüzden hasta deneyimini göz ardı edemeyiz. Kişiler özellikle aynı anda yüz kremi sürerken elleriyle yüzlerine masaj yapabilirler. Ancak diğerleri yüz masajı araçlarını kullanır.
"RETINOID KULLANIMINA DİKKAT!"
Yaşlanma sürecini geciktirmesi için bir diğer önerisi ise; retinoid kullanımı. Cildi nemli tutmak isteyenler için yüksek güçte hyaluronik asit içeren iyi bir nemlendirici kullanımı da en iyi alternatiflerden biri.
Dudak yaşlanması konusunda uyaran Khubra, insanların dudaklarını dolgun ve genç tutmak için nemlendiricili ve güneş koruyuculu bir dudak balsamı kullanmasını öneriyor. Göz altı yaşlanması için en iyi ürün ise retinoid olduğunu söyleyen Khubra, bu içeriğin göz çevresindeki yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olduğunu belirtiyor.
"GÜNEŞ EN HIZLI YAŞLANDIRAN ETKEN"
Aynı zamanda C vitamini de vazgeçilmezlerden biri. Cildinizin uzun süre pürüzsüz ve genç görünmesini sağlayan C vitamininin, zengin bir antioksidan olduğunu belirten Khubra, güneşlenmekten kaçınmayı ve güneş koruyucunun yanı sıra uzun kollu giysiler, şapka ve gözlük gibi ürünlerin de önemli olduğunu vurguluyor.
Khubra, "Cildinizin yaşlanma sürecini yavaşlatması için en iyi ürün güneş kremidir. Güneşi bir mikrodalga fırın olarak düşünün ve bizi her zaman yavaş pişiriyor.Mikrodalgaya bir şeyler koyduğunuzda, onları kurutur ve buruşur, kırışmış görünmelerini sağlar ve aslında güneşin çok yavaş yaptığı şeydir, bu yüzden cildinizi güneşten olabildiğince korumak ve daha uzun süre daha genç görünmek istersiniz" cümleleriyle güneşin yıkıcı özelliklerini özetledi.