60 saniyede daha uzun ve dolgun kirpikler! Bu yöntem doğal bir takma kirpik etkisi yaratıyor…

Bunu "akşam uyumaya hazırlanırken" yapmanızı ve bunu gece rutininizin bir parçası haline getirmenizi tavsiye ettiler. Eğer cilt bakımınızı yaptıktan hemen sonra, uygularsanız her akşam yapmayı unutma ihtimalinizi de en aza indirgemiş olursunuz.

"Bu artan dolaşım, kirpik büyümesini hızlandırır ve yavaş yavaş daha dolgun, daha kalın kirpikler sağlar" diye paylaştılar. "Ayrıca masaj, göz çevresindeki gerginliği de hafifleterek, strese bağlı kirpik kaybı riskini azaltır."

Kirpik büyümesini teşvik etmenin başka yollarını arıyorsanız, uzmanlar kirpiklerinize hindistancevizi yağı veya zeytinyağı kullanmanızı öneriyor. "Maksimum fayda sağlamak için yağı gece boyunca bekleterek, siz uyurken kirpiklerinize derinlemesine nüfuz etmesini ve beslemesini" öneriyorlar.