60 saniyede daha uzun ve dolgun kirpikler! Bu yöntem doğal bir takma kirpik etkisi yaratıyor…

Kirpikleri uzatmak imkansız gibi görünebilir ve büyüme vaat eden o kadar çok losyon ve karışım var ki, denemeye nereden başlayacağınızı bilmek zor olabilir. Aslında herkesin istediği tek kat maskara uygulayarak mükemmel uzunlukta ve dolgunluktaki kirpiklere ulaşmak ise o kadar da imkansız değil.
Uzmanlar, kirpiklerinizi herhangi bir ürün uygulamadan uzatmanın etkili bir yolunu paylaştı; üstelik parmaklarınızdan başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok.
Uzmanlar, kirpiklerinizin daha uzun ve kalın olmasını istiyorsanız "göz kapaklarınıza günde 60 saniyelik bir masaj uygulamanın" önemli olduğunu söyledi. Gerçek olamayacak kadar kolay bu uygulamanın aslında sadece rahatlama sağlamakla kalmayıp aynı zamanda "kirpik foliküllerine kan akışını artırarak gerekli besinleri ve oksijeni almalarını sağladığını" söylediler.
Bunu "akşam uyumaya hazırlanırken" yapmanızı ve bunu gece rutininizin bir parçası haline getirmenizi tavsiye ettiler. Eğer cilt bakımınızı yaptıktan hemen sonra, uygularsanız her akşam yapmayı unutma ihtimalinizi de en aza indirgemiş olursunuz.
"Bu artan dolaşım, kirpik büyümesini hızlandırır ve yavaş yavaş daha dolgun, daha kalın kirpikler sağlar" diye paylaştılar. "Ayrıca masaj, göz çevresindeki gerginliği de hafifleterek, strese bağlı kirpik kaybı riskini azaltır."
Kirpik büyümesini teşvik etmenin başka yollarını arıyorsanız, uzmanlar kirpiklerinize hindistancevizi yağı veya zeytinyağı kullanmanızı öneriyor. "Maksimum fayda sağlamak için yağı gece boyunca bekleterek, siz uyurken kirpiklerinize derinlemesine nüfuz etmesini ve beslemesini" öneriyorlar.
Ayrıca bakteri üremesini önlemek için göz makyajınızı geceleri mutlaka çıkarmanız çok önemlidir. Uzmanlar şu uyarıda bulundular: "Kirpiklerinizde herhangi bir kalıntı bırakmak, kirpiklerde kırılmaya, göz tahrişine, kaşınmaya ve hatta enfeksiyona neden olabilir. Benzer şekilde, makyaj parçacıkları yastık kılıflarına ve gözlerinize aktarılarak potansiyel olarak göz kapağı kistleri gibi sorunlara neden olabilecek bakteri üremesini teşvik edebilir."