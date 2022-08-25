Adeta bir nem bombası! Bu yağı yüzünüze 10 dakika masaj yaparak uyguladığınızda…

Hindistan cevizi yağı harika nemlendirme özelliklerine sahip olsa da tüm cilt tipleri için bazen ideal olmayabilir. Bu yüzden cilt tipinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Peki bu yağı kimler kullanır ve kimler kullanamaz? Gelin birlikte bir bakalım.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NEDİR?
Hindistan cevizi yağı, yüksek doymuş yağ içeriğine sahip, olgunlaşmış hindistan cevizlerinin beyaz astarından veya çekirdeğinden yapılan yenilebilir bir yağdır. Saf hindistan cevizi yağı, rafine hindistan cevizi yağından biraz farklıdır, çünkü meyvedeki besin maddelerinin çoğunu koruduğu düşünülen taze hindistan cevizi içinin soğuk preslenmesi ile yapılır. Aynı zamanda Yatıştırıcı yağ olarak, ciltte ve saç derisi için kullanılabilir.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?
Hindistan cevizi yağının en önemli güzellik faydalarından bazıları şunlardır:
HANGİ CİLT TİPLERİ KULLANABİLİR?
Yağ bazlı bir bileşen olarak hindistan cevizi yağı en iyi şekilde ekstra nemlendirme gerektiren kuru cilt tiplerinde kullanılır. Hindistan cevizi yağı kozmetik olarak güvenli olsa da, komedojenik olabilir ve gözenekleri tıkayabilir, bu nedenle yağlı veya akneye meyilli cilde sahip olanlar bundan kaçınmalıdır.
NE SIKLIKLA KULLANILMALI?
Haftada bir veya iki kez uygulamak ve cildinizin izin verdiği ölçüde artırmak en iyisidir. Uzmanlar, fındık büyüklüğünde yağ kullanmanızı, sıvı kıvama gelene kadar parmaklarınızın arasında ovalamanızı ve hafif, dairesel hareketlerle yüzünüze ve boynunuza nazikçe uygulamanızı öneriyor.