Adeta bir nem bombası! Bu yağı yüzünüze 10 dakika masaj yaparak uyguladığınızda…

HANGİ CİLT TİPLERİ KULLANABİLİR?

Yağ bazlı bir bileşen olarak hindistan cevizi yağı en iyi şekilde ekstra nemlendirme gerektiren kuru cilt tiplerinde kullanılır. Hindistan cevizi yağı kozmetik olarak güvenli olsa da, komedojenik olabilir ve gözenekleri tıkayabilir, bu nedenle yağlı veya akneye meyilli cilde sahip olanlar bundan kaçınmalıdır.