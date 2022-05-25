Adeta yaşlanmayı durduruyor! Botoks etkisi yaratan maske tarifi

Evde bulunan en fazla iki veya üç malzemeyi karıştırarak hazırlayacağınız bu maskeler, yeni vazgeçilmeziniz olacak. Dilerseniz yapmadan hemen önce hazırlayabilir ya da önceden hazırlayıp buzdolabında saklayarak ihtiyacınız olduğu an kullanabilirsiniz.

YATIŞTIRICI YEŞİL ÇAYLI MASKE

Malzemeler;

Yeşil çay

Bal

Limon

Özellikle hassas ve tahriş olmuş ciltlerin çok seveceği bu maskenin ana bileşeni yeşil çaydır. Bir kabın içerisine çok az miktarda su ve bolca yeşil çay koyup kaynatın. Su ne kadar az olursa o kadar konsantre olacağından mümkün olduğunca az su kullanın. Ardından üzerine eşit miktarda bal ve limon suyu katın ve güzelce karıştırın. Bu karışımı yüzünüze sürüp 30 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın. Cildinizin ne kadar rahatladığına siz bile şaşıracaksınız.