Adeta yaşlanmayı durduruyor! Botoks etkisi yaratan maske tarifi

Evde bulunan en fazla iki veya üç malzemeyi karıştırarak hazırlayacağınız bu maskeler, yeni vazgeçilmeziniz olacak. Dilerseniz yapmadan hemen önce hazırlayabilir ya da önceden hazırlayıp buzdolabında saklayarak ihtiyacınız olduğu an kullanabilirsiniz.
YATIŞTIRICI YEŞİL ÇAYLI MASKE
Malzemeler;
Özellikle hassas ve tahriş olmuş ciltlerin çok seveceği bu maskenin ana bileşeni yeşil çaydır. Bir kabın içerisine çok az miktarda su ve bolca yeşil çay koyup kaynatın. Su ne kadar az olursa o kadar konsantre olacağından mümkün olduğunca az su kullanın. Ardından üzerine eşit miktarda bal ve limon suyu katın ve güzelce karıştırın. Bu karışımı yüzünüze sürüp 30 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın. Cildinizin ne kadar rahatladığına siz bile şaşıracaksınız.
NEMLENDİRİCİ BAL MASKESİ
Malzemeler;
Özellikle güneş yanıklarının tedavisinde oldukça etkili olan aloe vera, cilde yüksek miktarda nem verir. Tek yapmanız gereken ise bu bal ile aloe verayı eşit miktarda kullanarak güzelce karıştırmak. 30 dakika boyunca yüzünüzde beklettiğiniz bu maskeyi duruladığınızda cildinizin kuruluğundan tamamen arındığını göreceksiniz. Miktarı ihtiyacınıza göre arttırabilir ve buzdolabında daha sonra kullanmak üzere saklayabilirsiniz.
KIRIŞIKLIKLARI BİTİREN PAPAYA MASKESİ
Malzemeler;
Ortadan ikiye kesitiğiniz papayanın içerisindeki posa ve tohum kısımlarını çıkarın. Papayanın posası özellikle sindirim sorunlarına çok iyi gelir bu nedenle daha sonra tüketmek için saklayabilirsiniz. Papayanın kabuğunun iç kısımlarını önceden temizlediğiniz boyun, göz çevresi, ağız kenarları ve şakaklar gibi kırışan veya kırışmaya eğilimli bölgelere sürün ve 15 dakika boyunca kurumasını bekleyin. Bu sürenin ardından su ile tüm yüzünüzü durulayabilirsiniz. Haftada 2 defa bu maskeyi uygulamak, güneşin zararlı etkilerini azaltır, cildi pürüzsüzleştirir ve kırışıklıkları giderir.
YAĞLI CİLTLER İÇİN YULAF EZMELİ MASKE
Malzemeler;
Önce bal ve zeytinyağını karıştırın. Yulaf ezmesini ise macun kıvamına gelmesi için bir miktar suyla pişirin. Üzerine ballı karışımı ekleyip göz çevresine gelmemesine dikkat ederek yüzünüzün geri kalanına uygulayın. Ilık suyla durulayıp kağıt havlu ile kurulayabilirsiniz. Haftada 2 defa düzenli kullanımda etkilerini kolayca göreceksiniz.
AKNELERİ BİTİREN YOĞURTLU MASKE
Malzemeler;
Yağlı ciltleri temizlemenin en iyi yolu yine yağ kullanmaktır. Bu nedenle yoğurt, zeytinyağı ve limon yağı ciltteki fazla yağı kolayca temizleyip akne oluşumunun önüne geçer. Karışımı hazırlarken dikkat etmeniz gereken ise kıvamının hafif cıvık ama su gibi olmamasıdır. Bu maskeyi yüzünüze masaj yaparak yedirin ve ardından ılık suya batırdığınız bir bezle silin. Günlük olarak uygularsanız kısa sürede tüm akne ve sivilcelerin kaybolduğunu göreceksiniz.
SIKILAŞTIRICI LİMONLU MASKE
Malzemeler;
Yoğurt ile limon suyunu karıştırıp önceden temizlediğiniz yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 20-30 dakika kadar kurumaya bırakın. Maske kurumaya başladıkça kaldırma ve sıkılaştırma etkisini de hissetmeye başlayacaksınız. Daha fazla yüz germe etkisi isterseniz bir saate kadar maskeyi yüzünüzde bırakabilirsiniz. Ardından yüzünüzü önce ılık sonra ise soğuk suyla durulayın. Bu maske haftada 3 defaya kadar yüz gerdirme etkisine ihtiyaç duydukça yapılabilir.
ŞİŞKİNLİĞİ ALAN ÇAY MASKESİ
Malzemeler;
Bu göz maskesi cildinizi gevşetiyor, enerji veriyor ve tüm şişkinliği alıyor. Sıradan salatalık dilimlerinden çok daha etkili olan bu bitki çayı maskesinin etkilerine çok şaşıracaksınız. Papatya ya da yeşil çayı demledikten sonra kenara alıp soğumasını bekleyin. Temizlediğiniz yüzünüze uygulamak için iki pamuğu çaya batırıp süzün. İki gözünüzün üzerine yerleştirip 15 dakika boyunca bekletin. Bu uygulamayı günlük olarak yapabilirsiniz.
KURU CİLTLER İÇİN BAL MASKESİ
Malzemeler;
Ölçüleri ihtiyacınıza gibi arttırabileceğiniz bu maskede altın kural ise 2 ölçü bala 1 ölçü limon suyu kullanmak. önceden temizleyip arındırdığınız cildinizin tamamına eşit miktarda uygulayın ve 20 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Son olarak soğuk suyla durulama yapın ve haftada 3 defa uygulamaya özen gösterin. Bu maske cildinizin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olacağı gibi iyileştirir ve nemlendirir.
NEMLENDİRİCİ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI MASKESİ
Malzemeler;
Yüksek antioksidan içeren balı hindistan cevizi yağı ve limon suyu ile karıştırıp maske haline getirin. Ardından yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın ve 20 dakika kadar bekletip ılık suyla durulayın. Parıldayan cildiniz sizi bile şaşırtacak.
NEMLENDİRİCİ YULAF EZMESİ MASKESİ
Malzemeler;
Kuru cildi nemlendirmek için yulaf ezmesi ve rezene oldukça etkilidir. Yulaf ezmesini blendera alıp toz haline gelene kadar çektirin. Rezene tohumlarını kaynar suda 10 dakika kaynatın. Ardından tohumları süzüp atabilirsiniz. Oda sıcaklığında soğuyan suya yulaf ezmesi tozunu ve balı katıp karıştırın. Hazırladığınız maskeyi yüzünüzde 20 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Son olarak ise soğuk suyla tekrar duruladığınızda cildinizin nemden ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz.
PARLAK BİR CİLT İÇİN EKŞİ KREMA MASKESİ
Malzemeler;
Ekşi kremayı elma sirkesi ile güzelce karıştırın. Üzerine balı ekleyip macun kıvamına getirin ve önceden temizlediğiniz yüzünüze yedirip 20 dakika bekleyin. Maskeyi ılık suyla durulayarak çıkarın ve soğuğa yakın ancak soğuk olmayan su kullanın. Bu maske haftada iki defa yapılmaya uygundur. Bu maske cildi parıl parıl yapacağı gibi nemlendirir ve iyileştirir. Gözenekleri derinlemesine arındırdığı gibi sivilce ve leke izlerini de yok eder.