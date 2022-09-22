Adeta yepyeni saçlar! Bu haline siz bile şaşıracaksınız: Canlı, ipek dokusuna sahip saçların sırrı

Vereceğimiz ipuçları saçlarınızı hiç olmadığı kadar parlak ve canlı gösterecek, adeta yenilenmiş gibi yumuşacık yapacak!

DOĞRU FIRÇAYI BULUN

Saçınız için en iyi fırça türü gerçekten saç tipinize bağlıdır. Kıvırcıksa, mükemmel spiraller oluşturmak için özel bir saç fırçası kullanabilir ve ince saçlı kişiler ise, gereksiz yere saçı çekerek taramayı önlemek için esnek kıllara sahip bir fırça kullanmayı düşünmelidir.

ANCAK ISLAKKEN TARAMAYIN

Saçınız ıslakken oldukça esnektir ve sert tarama, saçların kırılmasına neden olabilir. Hasarı önlemek için geniş dişli bir tarak veya ıslak saçlar için özel olarak tasarlanmış bir fırça kullanabilirsiniz.