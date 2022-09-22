Adeta yepyeni saçlar! Bu haline siz bile şaşıracaksınız: Canlı, ipek dokusuna sahip saçların sırrı

Vereceğimiz ipuçları saçlarınızı hiç olmadığı kadar parlak ve canlı gösterecek, adeta yenilenmiş gibi yumuşacık yapacak!
DOĞRU FIRÇAYI BULUN
Saçınız için en iyi fırça türü gerçekten saç tipinize bağlıdır. Kıvırcıksa, mükemmel spiraller oluşturmak için özel bir saç fırçası kullanabilir ve ince saçlı kişiler ise, gereksiz yere saçı çekerek taramayı önlemek için esnek kıllara sahip bir fırça kullanmayı düşünmelidir.
ANCAK ISLAKKEN TARAMAYIN
Saçınız ıslakken oldukça esnektir ve sert tarama, saçların kırılmasına neden olabilir. Hasarı önlemek için geniş dişli bir tarak veya ıslak saçlar için özel olarak tasarlanmış bir fırça kullanabilirsiniz.
ÇOK FAZLA ISI KULLANMAYIN
Fön makinesi veya saç maşası bağımlılığı olan herkesin bildiği gibi, ısı saça çok zarar verir. Saçınızın ara sıra havada kurumasını sağlayın ve mümkün olan en düşük ısı ayarında saç maşası ve düzleştirici gibi sıcak aletler kullanın.
ISI KORUYUCUNUZU DİKKATLİ SEÇİN
Saçınıza ısı uygulayacaksanız, hassas saç tellerinizin yüksek sıcaklıklardan zarar görmesini önlemeye yardımcı olacak bir şekillendirici seçtiğinizden emin olun. Aynı zamanda ısıya karşı koruyucu spreyler mevcuttur ve şekillendirme rutininizde büyük bir fark yaratabilir.
RENKLENDİRME İÇİN DAHA AZ ZARAR VEREN SEÇENEKLERİ TERCİH EDİN
Saç boyaları ve açıcılar içerisinde bulunan kimyasallar nedeniyle saçlarınıza zarar verebilir. Ancak çok daha az yıpratan seçenekleri mevcuttur. Kına da saçları doğal, toprak tonlarında boyamak isteyenler için de mükemmel bir seçimdir.
İPEK YASTIKLA HASARI AZALTIN
Genelde dikkat edilmeyen bir ayrıntı ancak üzerinde uyuduğunuz yastık kılıfının saçınız üzerinde önemli etkileri olabilir. Pamuklu yastık kılıfları pürüzlü olabilir ve saçları karışmasını ve kırılmasına neden olabilir karışıklık yaratabilir, yumuşak ipek yastık kılıfları ise saçların takılmadan kaymasını sağlar.
SAÇINIZI TOPLARKEN DİKKAT EDİN
Atkuyruğu ve dağınık topuzlar oldukça kullanışlıdır, ancak saçınızı çok sık veya çok sıkı bir şekilde bağlamak, saçınızın zarar görmesine veya dökülmesine neden olabilir. At kuyruğunu mümkün olduğunca gevşek bağlamaya çalışın ve bu topuzların büyük kırılmalara neden olmasını önlemek için arada bir saçınızı açık bırakın.
İPEK TOKA KULLANIN
Saçınızı toplamanız gerekiyorsa, saç tokanızı değiştirmek de büyük bir fark yaratabilir. Tipik kumaşla sarılmış lastik bantların saç tellerini çekerek yolar ancak kadife ve ipekten yapılan tokaların buna neden olma ihtimali çok daha düşüktür.
SAÇ BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYECEK ÜRÜNLER KULLANIN
Küçük bir saç dökülmesi yaşadıysanız, takviye almak, kaybettiklerinizi saçları geri getirmenin etkili bir yoludur. Saç sağlığını geri kazanmak için rutininize biyotin takviyesi veya doğum öncesi vitaminler ekleme konusunda doktorunuza danışabilirsiniz. Bu takviyeler aynı zamanda tırnaklarınıza ve cildinize fayda sağlayın.
SAÇLARINIZI DÜZENLİ OLARAK KESTİRİN
Saçlarınızın ucu çirkin görünüyorsa, en iyi seçenek uygulayacağınız ürünlerden geçmiyor. Düzenli olarak kırıkları aldırmak saç uçlarınızın taze görünmesini sağlar ve ayrıca saçların daha hızlı uzamasına da yardımcı olur.
HER GÜN SAÇINIZI YIKAMAYIN
Birçok insan saçlarını her gün yıkar ve bu aslında saçlara ciddi zararlar verebilir. Saç derisinin doğal yağlarını korumak için her gün yıkama rutininizi 3-4 günde bir olacak şekilde değiştirin.
SAÇ KREMİ KULLANIN
Bukleleriniz biraz sert ve kuru görünüyorsa, saçı ağırlaştırmadan nem ve güç katabilecek bir saç kremi kullanmayı düşünebilirsiniz.
DERİN BAKIM MASKESİ UYGULAYIN
En iyi saç rutini bile arada bir biraz daha desteğe ihtiyaç duyar ve maskeler saçınıza çok fazla çaba harcamadan yüksek dozda nem katmanın harika bir yoludur. Ayda bir saçınıza duşta nem maskesi yapabilir veya maksimum etki için birkaç saat saçınızda bekletebilirsiniz.
OMEGA-3 ALIMINA ÖZEN GÖSTERİN
Araştırmalar, ceviz ve somon gibi Omega-3 yağ asitleri ile dolu gıdaların cilt ve saç sağlığı üzerinde olumlu bir etkisinin bulunduğunu gösteriyor. Aynı şey, büyük ölçüde saçın yapıldığı protein için de geçerlidir.
SAÇ ARINDIRICILARI KULLANIN
Çok fazla ağır saç kremi veya ürün kullandıysanız, muhtemelen saç derinizde bir miktar birikme bulunacaktır. Bu birikmeyi gidermek ve aynı zamanda saçı daha parlak ve hacimli hale getirmek için arındırıcı bir şampuanı haftada bir kullanın.
SAÇ TİPİNİZİ BULUN
Herkesin kendine has bir saç tipi vardır. Saç telleriniz ister ince, ister düz, ister kalın ve kıvırcık olsun, saç tipinizi bulmak, mükemmel saç rutini oluşturmada önemli bir adımdır. Tonlarca hasara neden olmadan saçınız için hangi ürün ve stillerin en iyi olduğunu belirlemek için bir uzmana danışabilirsiniz.
KAFA DERİSİNE MASAJ YAPIN
Harika hissetmenin yanı sıra, kafa derisi masajları bu bölgedeki kan dolaşımı da artırabilir, bu da genel saç derisi sağlığınızı iyileştirmenin etkili bir yöntemidir.