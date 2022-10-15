Anında 10 yaş genç gösteriyor! Bu yöntem kırışıklıkları bitiriyor

Bir güzellik uzmanı, çoğu insanın günlük olarak yaptığı bir şeye karşı tavsiyede bulundu ve boynunuzu olması gerekenden daha yaşlı gösterebileceğini öne sürdü.
Yaşına göre harika görünen eski bir model, konu boynunuza geldiğinde yapılan en büyük hatayı paylaştı.. Michelle Silva 47 yaşında olmasına rağmen çok daha genç görünüyor ve bunu nasıl yaptığına dair ipuçlarını paylaşıyor.
Michelle, özellikle parfüm kullanımıyla ilgili bir uyarı paylaştı. Boyun kısmına sıkılan parfümün aslında erken yaşlanmaya ve kırışıklıklara neden olabileceğini söylüyor. Parfümlerin çoğunun içerisinde boynunuzu kurutan en önemli maddelerden biri olan alkol bulunmaktadır. Kuru bir cildin kendisi kırışıklara neden olmaz ancak, parfümde bulunan bu madde erken yaşlanmaya neden olan bir bileşendir.
Michelle, "Çoğu parfümdeki alkol, doğrudan boyuna püskürtüldüğünde cildin UV hasarına karşı kendini koruma yeteneğini zayıflatır ve bu da gündüz saatlerinde boynunuza sıktığınız parfümün boynunuzu cilt hasarına karşı daha savunmasız hale getirmesine yol açar. Alkol, boynunuzun erken yaşlanmasına neden olur. Aynı zamanda olması gerekenden çok önce yaşlılık lekelerinin ve pigmentasyonun ortaya çıkmasına neden olan güneş kaynaklı UV maruziyetini çeker ve güçlendirir."
Ayrıca, çoğu kişi yüzüne sürdüğü ürünleri boynuna da sürüyor ve üzerine parfüm sıkmak yaşlanmayı geciktiren ürünlerin etkinliğini de zayıflatıyor. Bunun yerine parfümü bileklerinize veya kıyafetlerinize uygulayın ve boynunuza güneş kremi sürmeyi asla ihmal etmeyin. Eski model olan daha önce, 68 yaşındaki Christe Brinkley de farklı bir yaşlanma karşıtı ipucu paylaştı. Haftanın her günü nazik bir peeling yapılmasının da yaşlanmayı geciktireceğini söylüyor.
BOYNUNUZUN GENÇ GÖRÜNMESİNİ NASIL SAĞLARSINIZ
GÜNEŞ KREMİ KULLANIN
Hava durumu ne olursa olsun her gün SPF 30 içeren geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanın. Eğer hava güneşli ise sık sık uygulamaya özen gösterin.
OMEGA 3 VE 6 TAKVİYELERİ ALIN
Bu yağ asitleri cildi onarmaya ve dolgunlaştırmaya yardımcı olarak daha genç görünmesini sağlar. Gece boyunca yenilenmede etkili olacağından akşamları yatmadan önce alınmaları tavsiye edilir.
DURUŞUNUZU DOĞRU BELİRLEYİN
İyi bir duruşun, sağlıklı kaslar da dahil olmak üzere sizi genç tutacak birçok yararı vardır. İyi duruş aynı zamanda cildin boyun kısmında gerilmesine yardımcı olarak cildin görünümünü iyileştirir.