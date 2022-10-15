Anında 10 yaş genç gösteriyor! Bu yöntem kırışıklıkları bitiriyor

Michelle, "Çoğu parfümdeki alkol, doğrudan boyuna püskürtüldüğünde cildin UV hasarına karşı kendini koruma yeteneğini zayıflatır ve bu da gündüz saatlerinde boynunuza sıktığınız parfümün boynunuzu cilt hasarına karşı daha savunmasız hale getirmesine yol açar. Alkol, boynunuzun erken yaşlanmasına neden olur. Aynı zamanda olması gerekenden çok önce yaşlılık lekelerinin ve pigmentasyonun ortaya çıkmasına neden olan güneş kaynaklı UV maruziyetini çeker ve güçlendirir."

Ayrıca, çoğu kişi yüzüne sürdüğü ürünleri boynuna da sürüyor ve üzerine parfüm sıkmak yaşlanmayı geciktiren ürünlerin etkinliğini de zayıflatıyor. Bunun yerine parfümü bileklerinize veya kıyafetlerinize uygulayın ve boynunuza güneş kremi sürmeyi asla ihmal etmeyin. Eski model olan daha önce, 68 yaşındaki Christe Brinkley de farklı bir yaşlanma karşıtı ipucu paylaştı. Haftanın her günü nazik bir peeling yapılmasının da yaşlanmayı geciktireceğini söylüyor.