Antik Mısırlıların binlerce yıllık güzellik sırrı! Sadece kil ve yağ ile…

Yıllar geçtikçe ve daha fazla bilgi edindikçe bilinen "doğal cilt bakım" rutinleri geçmişte kaldı ve uzun süre boyunca unutularak yok oldu. Fakat doğaya dönüş olarak bilinen bazı güzellik akımları, eskilere dair olan tarifleri yeniden gündeme getiriyor. Peki bu güzellik sırları nedir? İşte Antik Mısır'ın sadece iki malzeme ile sürdürdüğü etkili güzellik sırrı.

Uzman Dermatolog Mona Gohara, Eski Mısırlıların cildi pürüzsüzleştirmek için deniz tuzunu peeling olarak kullandıklarını ve vücutlarında oldukça etkili bir yenileyici oluşturduklarının altını çizdi. Bugün hala kullanılan bu yöntemi, Eski Mısırlılar tarafından binlerce yıl önce kullanılmış olması, medeniyetin oldukça gelişmiş olduğunun da önemli bir göstergesi.

Gohara, Eski Mısır kraliçelerinden uyarlanan başka bir cilt bakımından da bahsediyor. Antik dönemde özellikle kraliyet ailesinde, insanlar yüzlerinin temizlenmesi için kil ve zeytinyağını bir macun olarak kullandı. Bu sayede bu iki doğal malzeme, ciltte aranan tüm ihtiyaçları karşılama kapasitesine sahipti. Kilin, kir ve yağı emen yapısı ile yağın nemlendirici ve yenileyici gücü bir araya gelerek güzelliğin anahtarını elinde tutuyordu.

HAFTADA BİR KEZ…

Peeling ve maske rutininden oluşan bu ikili rutin, ciltlerindeki ölü hücreleri dakikalar içerisinde attıktan sonra uygulanan maske sayesinde doğanın cildi yenileyici ve tazeleyici etkilerini tek seferde yaşayabilme gücünü sunuyordu. Antik Mısır'ın bu muhteşem keşfi, günümüzde de en çok sevilen ve doğanın en iyi sonuçlarını veren karışımlarından biri.