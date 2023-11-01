Asyalıların güzellik sırrı! 50 yaşında bile 30 gösteriyorlar: Banyo suyunuza bunu eklerseniz...

Endonezyalı kadınların 50 yaşlarında dahi 30'larında gözükmesinin ardında, uyguladıkları ilginç tüyolar bulunuyor. Ciltleri üzerinde doğal ve etkin malzemeler kullanarak yıllara meydan okuyabiliyorlar. İşte o sırlar…
PİRİNÇ UNU
Endonezyalı kadınlar yüz maskesi olarak pirinç ununu su ile kullanmanın yanı sıra vücutları için özel peelingler de yapıyor. Peeling macunu, öğütülmüş pirinç, zencefil, fındık, zerdeçal kökü, tarçın ve sandal ağacını karıştırarak elde ediyorlar. Tüm malzemeleri birlikte öğütmeniz gerekiyor. Bu doğal peeling cildi yumuşatırken, aynı zamanda temizliyor. Fakat bu peeling karışımını yüzünüzde değil, vücudunuzda uygulamanız gerekiyor.
ÇATLAK İZLERİNE KARŞI ZENCEFİL
Çatlak izlerine karşı oldukça etkili bir şekilde kullandıkları bir karışım, cildi yenilerken aynı zamanda elastikiyetini artırıyor. Öğütülmüş pirinç ve zencefili karıştırarak çatlak olan bölgelere uygulanıyor. Uygulamanın ardından sargılanarak beklenilen bu uygulama, cilt üzerindeki etkilidir.
PAPAYA VE PAPAYA TOHUMLARI
Endonezyalı kadınlar, sütlü veya sütsüz olarak papaya püresini sıklıkla kullanıyor ve bunu doğrudan yüzlerine uygulayarak ciltlerinin parlamasını sağlar. Ayrıca saçlarının zarar görmesini önlemek için papaya çekirdeklerini öğütüp su ile karışım yapıyorlar. Daha sonra bu macunu saçlarına sürüp 1 saat bekletip durulayarak saçlarını besleme işlemi yapıyorlar.
KEÇİ SÜTÜ
Keçi sütü, antik dönemlerden bu yana kullanılan güzellik işlemlerinden biri genç ve yumuşak bir cildin korunmasına yardımcı olan bu sütü, banyo sularına ekleyerek oldukça etkili sonuçlar elde ettiklerini belirtiyorlar. Aynı zamanda keçi sütü sabunu kullanmak da benzer bir etki ortaya çıkarabilir.
AVOKADO
Endonezya'da saç bakım rutininin vazgeçilmezlerinden biri, avokadolu saç maskesidir. Bu maskeyi uyguladıktan sonra saça uygulanan buhar, etkiyi artırıyor. Saç derisine, boyna ve omuzlara da bu maskeyle masaj yapabilirsiniz. Son olarak saçlarınızı yıkama işlemiyle rutin tamamlanıyor. Bu rutin, hem rahatlatıyor hem de saçların güçlü ve sağlıklı yapısını destekliyor.