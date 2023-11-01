Asyalıların güzellik sırrı! 50 yaşında bile 30 gösteriyorlar: Banyo suyunuza bunu eklerseniz...

PAPAYA VE PAPAYA TOHUMLARI Endonezyalı kadınlar, sütlü veya sütsüz olarak papaya püresini sıklıkla kullanıyor ve bunu doğrudan yüzlerine uygulayarak ciltlerinin parlamasını sağlar. Ayrıca saçlarının zarar görmesini önlemek için papaya çekirdeklerini öğütüp su ile karışım yapıyorlar. Daha sonra bu macunu saçlarına sürüp 1 saat bekletip durulayarak saçlarını besleme işlemi yapıyorlar.

KEÇİ SÜTÜ Keçi sütü, antik dönemlerden bu yana kullanılan güzellik işlemlerinden biri genç ve yumuşak bir cildin korunmasına yardımcı olan bu sütü, banyo sularına ekleyerek oldukça etkili sonuçlar elde ettiklerini belirtiyorlar. Aynı zamanda keçi sütü sabunu kullanmak da benzer bir etki ortaya çıkarabilir.