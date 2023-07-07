Ayak kokusunun kökünü kazıyor! Sadece bu 2 malzemeli karışım kokudan eser bırakmıyor

Her bireyin ayakları terlese de ergenlik çağındakiler ve hamile kadınların ayakları çok terler çünkü vücutları onları daha fazla terletecek hormonlar üretir. İş yerinde bütün gün ayakta olan, çok fazla stres altında olan veya diğerlerinden daha fazla terlemesine neden olan tıbbi bir durumu olan kişilerin ayakları daha terli olma eğilimindedir.
Ayaklarda doğal olarak bazı bakteriler bulunur. Bu bakteriler, serbest bırakıldığında ayaklardaki teri parçalamaya yardımcı olur. Bakteri ve ter oranı artarsa, kötü bir koku oluşabilir. Ekstra bakteriler özellikle bir kişinin ayakları ayakkabılarında terlediğinde, onları çıkardığında ve tamamen kurumasına izin vermeden tekrar giydiğinde oluşma eğilimindedir. Ayak kokusunu ise önereceğimiz bu yöntemlerle bitirmeniz mümkün…
AYAK KOKUSUNU BİTİREN KARIŞIM
Bu karışım için sadece iki basit malzemeye ihtiyacınız var. Ayak kokusundan kurtulmak adına kendinize bir ayak banyosu hazırlayabilirsiniz.
FARKLI BİR YÖNTEM ARAYANLARA
Elma sirkesinin kokusundan hoşlanmayanlar için epsom tuzu kullanmak da bir yöntem olabilir. Doğru malzemelerle yapılan bir ayak banyosu, ayak kokusuyla savaşmaya yardımcı olabilir. Epsom tuzu, ekleyebileceğiniz en iyi malzemelerden biridir.
Epsom tuzu eklediğinizde, ayaklarınızın kokmasına katkıda bulunan bakterileri kontrol etmeniz mümkün olacaktır.
Basitçe:
LİMON SUYU VE KARBONAT KARIŞIMI
Bir kaseye 1 su bardağı limon suyu ve 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Karışımı bir macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Ayaklarınızı bu karışıma sürün ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Daha sonra ayaklarınızı durulayın ve kurulayın. Limon suyu antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve kötü kokuyu azaltmaya yardımcı olur.
AYAK KOKUSU OLUŞMAMASI İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
AYAK KOKUSUNA NEDEN OLAN HATALAR
AYAK KOKUSUNUN NEDENLERİ
Ayak kokusunun ana nedenleri, üzerlerinde ter ve bakteri birikmesi ve mantar enfeksiyonlarıdır. Terlemeye neden olan en önemli durumlar ise şunlardır;