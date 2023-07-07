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Ayak kokusunun kökünü kazıyor! Sadece bu 2 malzemeli karışım kokudan eser bırakmıyor

Ayaklar çok fazla ter üretir çünkü vücudun diğer kısımlarından daha fazla ter bezine sahiptirler. Bu bezler, vücudunuzu serinletmeye ve cildinizi nemli tutmaya yardımcı olmak için gün boyunca ter salar.Herkesin ayakları terler, ancak bazı kişilerde bu terleme daha fazla olabilir. Aşırı terlemenin sonucunda ise ayak kokusu ortaya çıkabilir. Oldukça rahatsız edici bu durumdan kurtulmak için ise size önereceğimiz pratik bir karışım bulunuyor…

Giriş Tarihi: 07.07.2023 17:05
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Ayak kokusunun kökünü kazıyor! Sadece bu 2 malzemeli karışım kokudan eser bırakmıyor

Her bireyin ayakları terlese de ergenlik çağındakiler ve hamile kadınların ayakları çok terler çünkü vücutları onları daha fazla terletecek hormonlar üretir. İş yerinde bütün gün ayakta olan, çok fazla stres altında olan veya diğerlerinden daha fazla terlemesine neden olan tıbbi bir durumu olan kişilerin ayakları daha terli olma eğilimindedir.

Ayaklarda doğal olarak bazı bakteriler bulunur. Bu bakteriler, serbest bırakıldığında ayaklardaki teri parçalamaya yardımcı olur. Bakteri ve ter oranı artarsa, kötü bir koku oluşabilir. Ekstra bakteriler özellikle bir kişinin ayakları ayakkabılarında terlediğinde, onları çıkardığında ve tamamen kurumasına izin vermeden tekrar giydiğinde oluşma eğilimindedir. Ayak kokusunu ise önereceğimiz bu yöntemlerle bitirmeniz mümkün…

AYAK KOKUSUNU BİTİREN KARIŞIM

Bu karışım için sadece iki basit malzemeye ihtiyacınız var. Ayak kokusundan kurtulmak adına kendinize bir ayak banyosu hazırlayabilirsiniz.

  • Bir ayak banyosunu ılık veya soğuk suyla doldurun, üzerine 1/3 bardak elma sirkesi ekleyin ve ayaklarınızı içerisinde 15 dakika bekletin.
  • Gerekirse, bu ayak ıslatma işlemini günde birkaç kez yapabilirsiniz.
  • Bir araştırmaya göre, elma sirkesi antimikrobiyal özelliklere sahip olabilir ve bu da ayak kokusuna son vermeye yardımcı olabilir.

FARKLI BİR YÖNTEM ARAYANLARA

Elma sirkesinin kokusundan hoşlanmayanlar için epsom tuzu kullanmak da bir yöntem olabilir. Doğru malzemelerle yapılan bir ayak banyosu, ayak kokusuyla savaşmaya yardımcı olabilir. Epsom tuzu, ekleyebileceğiniz en iyi malzemelerden biridir.

Epsom tuzu eklediğinizde, ayaklarınızın kokmasına katkıda bulunan bakterileri kontrol etmeniz mümkün olacaktır.

Basitçe:

  • Bir leğeni bir suyla doldurun
  • İki bardak Epsom tuzu ekleyin ve karıştırın.
  • Ayaklarınızı günde iki kez 10 ila 15 dakika boyunca karışıma batırın. Ayak kokusunun kaybolduğunu göreceksiniz.

LİMON SUYU VE KARBONAT KARIŞIMI

Bir kaseye 1 su bardağı limon suyu ve 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Karışımı bir macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Ayaklarınızı bu karışıma sürün ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Daha sonra ayaklarınızı durulayın ve kurulayın. Limon suyu antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve kötü kokuyu azaltmaya yardımcı olur.

AYAK KOKUSU OLUŞMAMASI İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

  • Ayaklarınızı günde en az bir kez yıkayın (mümkünse antibakteriyel sabun kullanın)
  • ayak törpüsü ile sertleşen deriden ayaklarınızı düzenli olarak arındırın ve ayak tırnaklarını kısa ve temiz tutun
  • ayak pudrası veya ter önleyici kullanın
  • ayakkabı seçerken pamuk veya deri gibi nefes alabilen veya doğal kumaşlar tercih edin
  • ayakkabıları tekrar giymeden önce kurumaya bırakın

AYAK KOKUSUNA NEDEN OLAN HATALAR

  • Aynı çorap veya ayakkabıyı 2 gün üst üste giymek
  • dar ayakkabı giymek
  • yüzme havuzları ve spor salonlarındaki duşlar gibi ıslak olan halka açık veya toplu yerlerde çıplak ayakla dolaşmak

AYAK KOKUSUNUN NEDENLERİ

Ayak kokusunun ana nedenleri, üzerlerinde ter ve bakteri birikmesi ve mantar enfeksiyonlarıdır. Terlemeye neden olan en önemli durumlar ise şunlardır;

  • sıcak hava
  • egzersiz yapmak
  • bütün gün ayakta durmak
  • aşırı kilolu olmak
  • ergenlik, menopoz ve hamilelik sırasında meydana gelen hormonal değişiklikler
  • bazı ilaçlar
  • hiperhidroz adı verilen aşırı terlemeye neden olan bir durum
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