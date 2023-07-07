Ayak kokusunun kökünü kazıyor! Sadece bu 2 malzemeli karışım kokudan eser bırakmıyor

Her bireyin ayakları terlese de ergenlik çağındakiler ve hamile kadınların ayakları çok terler çünkü vücutları onları daha fazla terletecek hormonlar üretir. İş yerinde bütün gün ayakta olan, çok fazla stres altında olan veya diğerlerinden daha fazla terlemesine neden olan tıbbi bir durumu olan kişilerin ayakları daha terli olma eğilimindedir.