Bakım rutininde tamamen doğal bir adım: Saç spası nedir?

Günlük toz ve çevresel kirlilik, saçınıza zarar verebilir. Fön makinesi, saç düzleştirici ve hatta saç renginin değiştirilmesi ise hasarı daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle saçlarınızın bakımını yaparken dikkatli olmak da oldukça önemli.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:48

Rutin şampuanlama işlemi, hasar görmüş saçları onarmak ve saçınızın kaybettiği nemi geri getirmek için yeterli değildir. Evde saç spası yapmak için izleyebileceğiniz bazı adımları izleyerek yenilenmiş ve güçlenmiş bir saçlara sahip olabilirsiniz.

Saçınıza ve saç derinize yağ ile masaj yapın Saçı beslemek ve saç derisindeki kan akışını uyarmak için saç spasına bir yağ masajı ile başlayın. Herhangi bir saç yağı kullanabilirsiniz, zeytinyağı ve hindistancevizi yağı saç için çok iyi oldukları için harika seçeneklerdir. Tek yapmanız gereken, rahatlamanıza yardımcı olacağı ve aynı zamanda stresi azaltmanıza yardımcı olacağı için yağı nazikçe masaj yapmaktır.

Bir buhar makinesi veya havlu ile saç buharı Bir sonraki adım, yağdaki besin maddelerinin saç kütikülüne düzgün bir şekilde nüfuz etmesini sağlamak için saçınızı buharlamaktır. Bir buharlı pişirici kullanabilir veya bir havluyu bir kase sıcak suya batırabilir, fazlalığı sıkabilir ve sıcak havluyu başınızın etrafına sarabilirsiniz. Havlu soğuduğunda bu adımı tekrarlayın. Bir sonraki adıma geçmeden önce yaklaşık 15 dakika boyunca düzgün şekilde buhar verin.

Yağı yıkayın Şimdi saçınızı yıkama zamanı. Saçınızı yıkamak için sülfatsız hafif bir şampuan kullanmayı tercih edin. Saçınızdaki kiri ve yağı tamamen çıkarmak için saçınızı uygun şekilde temizleyin.

Saç spa kremi uygulayın Herhangi bir saç spasının en önemli adımı, derinlemesine bakım yapan saç spa kremini uygulamaktır. Saç kreminiz yoksa lor, yumurta, muz ve bal gibi malzemelerden yapılmış ev yapımı bir saç maskesi de kullanabilirsiniz. Saç maskesini saçınızda 20 dakika bekletin.