Bakım yapayım derken yüzünüzden olmayın! İşte cildinizi mahveden o ürünler...

Hem temiz hem de güzel bir cilde sahip olmak için, vücudumuzun birçok bölgesinde farklı ürünler kullanıyoruz. Peki seçtiğimiz ürünlerin ne kadar doğru olduğundan emin miyiz? Dünyadaki pek çok kadın, son yıllarda geliştirilen birbirinden farklı bakım ürünü alternatifleri arasında kararsız kalıyor. Bu noktada yanlış yapılan tercihler ise bir bakım sürecinden çok felakete neden oluyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 05.10.2021 10:00

Doğru ürünlerin seçimi, sağlığınız için hayati bir konu. Bu nedenle tercihleriniz arasında doğru ürünleri seçmek için birkaç püf noktası bulunuyor. İşte tercih etmemeniz gereken o bakım ürünleri...

Su geçirmez maskara Cilt Bakımı Uzmanı Katherine Daniels ve Kirsti Shuba, su geçirmez gibi çıkarılması zor olan maskaraların sonunda kirpik köklerini tıkayabileceğini ve bunun da kirpiklerin dökülmesine neden olabileceğini söylüyor. Uzmanlar; "İyi bir göz makyajı temizleyiciniz yoksa, uzun süre kalıcı, su geçirmez maskaraları çıkarmak gerçekten zor olabili. Göz makyajı iyice temizlenmezse, kalan makyajın küçük saç köklerimize girip göz enfeksiyonlarına neden olması ve bazı durumlarda kirpiklerin dökülmesi olasıdır. Su geçirmez maskara kullanıyorsanız, tüm izlerin güvenli ve verimli bir şekilde çıkarılmasını sağlamak için bu hassas bölge için özel olarak tasarlanmış harika bir göz makyajı temizleyicisine yatırım yapmanız gerekir" diyerek makyaj temizliği konusunda adımların doğru atılması konusuna vurgu yapıyorlar.

Tüy dökücü krem Epilasyon uzmanı Sunny Choudhery, tüy dökücü kremlerin tüyleri dökmek için kullanılan sert kimyasallar nedeniyle cildinizi gereksiz tahrişe neden olabileceğini söylüyor. Tüy dökücü kremlerin cildinize uygulayabileceğiniz en kötü şey olabileceğine de vurgu yapıyor. Yüzeydeki tüyleri çözmek için tasarlanan bu kremler, tüyleri kökünden bile almıyorlar. İlk acıya neden olabilecek ağda veya diş açma gibi yöntemleri tercih etmenin çok daha iyi olduğunu söyleyen Choudhery, yüksek kimyasal içeriğe sahip olan bu ürünlerin kullanımında dikkatli olması gerektiği konusunda birçok kişiyi uyarıyor.

Gözenekleri tıkayan güneş kremleri Cilt bakımı uzmanı, iltihaplanma ve diğer bakteriyel cilt rahatsızlıklarına yol açabilecek ve günde en az bir kez kullanılan güneş kremi formülasyonlarına karşı uyarmaya devam etti. Sunny şunları söyledi: 'Kapatıcı güneş kremlerinden kaçının. Bunlar günde bir kez kullanılan ve güçlü kimyasal formüllere sahiptir. Bu formüller su geçirmezdir ve tüm gün cildinizde kalacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle teriniz krem/losyonun altında kalır ve dışarı çıkamaz. Ter, yüksek ısıya, iltihaplanmaya ve diğer çeşitli bakteriyel cilt koşullarına yol açabilen bakteriler içerir.' Bu açıklamalardan sonra seçtiğiniz güneş kremi konusunda dikkatli olmanız oldukça önemli. Özellikle cildinizde herhangi bir tıkanmaya neden olabilecek içerikleri barındırmaması gerekiyor.

Makyaj mendilleri Cilt Uzmanı Dr Uliana Gout; "Mendiller cilt için stres kaynaklarıdır ve genellikle cilt hassasiyetlerine neden olabilecek parfüm ve diğer koruyucular içerir. Birkaç haftalık mendil kullanımından sonra sıklıkla kızarıklık ve batmayı büyük bir şikayet olarak görüyoruz. Cilt bariyeri bozulur, iltihap artabilir ve kırmızı, ağrılı bir cilde sahip olabilirsiniz. Üstelik makyajımız artık eskisi kadar iyi görünmez.' diyerek bu mendillerin kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor. Cosmedics cilt klinikleri Tıbbi Direktörü Dr Ross Perry: 'Bebek mendilleri veya ıslak mendiller ciltten sadece az miktarda makyaj ve kiri çıkarır, aslında yaptığınız tek şey makyajı daha derine itecek kadar ovalamak oluyor. Bir mendil, yüzü hiç yıkamamaktan veya temizlememekten daha iyidir, ancak sağlıklı görünen bir cilt istiyorsanız bu tek başına yeterli değildir. Ayrıca, tahrişe yol açabilecek bir mendille yüzünüzdeki cildi aşırı silme ve sürükleme riskini de taşırsınız. Makyaj ve kiri cildin kendisinden çıkarmak için ekstra bir şeye ihtiyacınız var. Benim tavsiyem, ciltteki kiri temizlemeye ve gözenekleri temiz tutmaya yardımcı olan sıvı temizleyicileri ve temizleme kremlerini tercih etmenizdir. ' diyerek makyaj mendilleri tercihinin yanı sıra ıslak mendillerin de bu konuda ne kadar büyük bir tehlikeye davet çıkardığını ayrıntılı bir şekilde anlattı.

SPF korumasına sahip makyaj ürünleri Dr Perry ve MUA Joy , ilave SPF içeren makyaj yapmanın iyi bir şey olduğunu, ancak bunun tek başına cildinizi tam olarak korumayacağını anlamanın önemli olduğunu söylüyor. Dr Perry, "Şirketler bir SPF'yi test ettiklerinde kalın bir tabaka kullanıyorlar, ne yazık ki üzerine farklı bir uygulama daha yapıldığında gerçekten ihtiyaç duyulanın sadece bir kısmını kullanıyoruz" dedi. Ayrıca yaptığı açıklamalarda; insanlara her zaman geniş spektrumlu bir SPF'yi seçmelerini tavsiye ettiğini belirtiyor. Güneş yanığı ve melanomlardan sorumlu olan UVB ışınlarına ve ayrıca kırışıklıklara ve basınç yaşlanmasına neden olan UVA'ya karşı korunmanız gerekir. Fakat SPF korumasına sahip makyaj ürünleri, nadiren geniş spektrumludur. Bu nedenle nemlendirmeden sonra geniş spektrumlu bir SPF kullanmak en iyisidir. Joy; 'SPF'yi her gün kullanmak önemlidir, ancak güzellik ürünlerinizde zenginleştirilmiş SPF'nin 2'si 1 arada etkisi, cildiniz için gerçekten ihtiyaç duyulan korumayı oluşturmak için yeterli değildir. Makyaj ürünleri, kullandığınız fondöten veya kapatıcının formülünü değiştirebileceği kadar yüksek bir SPF'ye sahip değildir. SPF için yalnızca makyajınıza güveniyorsanız, cildinizi yaşlanma, renk bozulması ve cilt elastikiyetini azaltma belirtilerinden korumuyorsunuz demektir. Fondöteninizde SPF varsa, altına ayrı bir SPF uyguladığınız sürece kullanmakta sorun yok' diyerek doğru uygulandığı sürece hem cildinizi koruyup hem de en iyi makyaj uygulamasını yapabileceğinizi belirtiyor.

Mat rujlar Mat likit rujlar, tüm gün kalıcı da olsa yoğun kurutucu etkisi nedeniyle dudaklarınızda sorunlar oluşturabilir. İçeriğinde daha az yağ kullanma eğiliminde olmaları nedeniyle zaten kuru dudaklarınız varsa, dudaklarınızın çatlaklarına yerleşebilirler. Mat bir likit ruj kullanacaksanız, önce dudak balsamı sürmeyi deneyin (dudak balsamında alkol gibi kurutucu maddeler bulunmadığından emin olun) ve kuru dudaktan bariyer görevi görmesine yardımcı olması için ürünün altında kullanın. Dr Perry şunları ekledi: 'Mat rujlar dudakları gerçekten kurutarak pul pul dökülmeye, susuz görünen dudaklara ve olası çatlaklara neden olabilir. Bunun nedeni, mat rujların, özellikle en az 12 saat sürdüğünü iddia edenlerin tüm nemi emdiği için dudakları kurutmasıdır.'