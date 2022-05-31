Beslenme uzmanları açıkladı:”Bu içecek güzelliğinizi artırıyor”

Kahve hayatımızda önemli bir yere sahip. Hoş sohbetlerden, iş temposuna kadar her anımızda yanımızda. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kahvenin makul miktarlarda içildiği zaman hiç yabana atılamayacak yararları olduğunu söylüyor. Peki, kahvenin faydalarını biliyor musunuz? Özellikle güzelliğinizdeki etkilerine inanamayacaksınız! O zaman gelin hep birlikte bunların neler olduğuna bir bakalım…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 31.05.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 15:35

Uzmanlar, kaliteli kahvenin hücresel onarımı, kolajen üretimi ve iltihabın azaltılmasında önemli rol oynadığını söylüyor. Kahvede bulunan B3 vitamini ve klorojenik asit, hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca güneş lekeleri, kızarıklık ve ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Daha birçok faydası bulunan kahvenin diğer faydalarınada bir bakalım.

AKNE TEDAVİSİ Kahvede bulunan antioksidanların, uyarıcıların ve klorojenik asitlerin cilt kalitesini iyileştirmeyle bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz? Kahve ile yüz peelingi yapmak, tahriş olmuş ve iltihaplanmaya neden olan gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilir.