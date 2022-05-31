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Beslenme uzmanları açıkladı:”Bu içecek güzelliğinizi artırıyor”

Kahve hayatımızda önemli bir yere sahip. Hoş sohbetlerden, iş temposuna kadar her anımızda yanımızda. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kahvenin makul miktarlarda içildiği zaman hiç yabana atılamayacak yararları olduğunu söylüyor. Peki, kahvenin faydalarını biliyor musunuz? Özellikle güzelliğinizdeki etkilerine inanamayacaksınız! O zaman gelin hep birlikte bunların neler olduğuna bir bakalım…

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Giriş Tarihi: 31.05.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 15:35
Beslenme uzmanları açıkladı:”Bu içecek güzelliğinizi artırıyor”

Uzmanlar, kaliteli kahvenin hücresel onarımı, kolajen üretimi ve iltihabın azaltılmasında önemli rol oynadığını söylüyor. Kahvede bulunan B3 vitamini ve klorojenik asit, hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca güneş lekeleri, kızarıklık ve ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Daha birçok faydası bulunan kahvenin diğer faydalarınada bir bakalım.

AKNE TEDAVİSİ

Kahvede bulunan antioksidanların, uyarıcıların ve klorojenik asitlerin cilt kalitesini iyileştirmeyle bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz? Kahve ile yüz peelingi yapmak, tahriş olmuş ve iltihaplanmaya neden olan gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilir.

MORLUKLARI AZALTIR

Kimse gözlerinin altında koyu halkalar olmasını istemez; kahve potansiyel olarak bu duruma yardımcı olabilir. Yapmanız gereken tek şey, bir yemek kaşığı kahve tozunu bir çay kaşığı bal ile karıştırmak. Daha sonra karışıma birkaç damla E vitamini yağı ekleyeceksiniz. Ardından bu karışımı dikkatlice göz altlarınıza uygulayın ve 15 dakika sonra durulayın.

SELÜLİTLERİ AZALTIR

Kahvenin içindeki kafeinin kan damarlarını genişleten, kan akışını artıran ve cildin daha genç bir duruma dönmesini sağlayan özelliklere sahip olduğunu biliyor muydunuz? Cildinize kahveyi masaj yaparak uyguladığınıda, parlak ve ışıltılı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.

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