Beslenme uzmanları açıkladı:”Bu içecek güzelliğinizi artırıyor”

Uzmanlar, kaliteli kahvenin hücresel onarımı, kolajen üretimi ve iltihabın azaltılmasında önemli rol oynadığını söylüyor. Kahvede bulunan B3 vitamini ve klorojenik asit, hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca güneş lekeleri, kızarıklık ve ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Daha birçok faydası bulunan kahvenin diğer faydalarınada bir bakalım.
AKNE TEDAVİSİ
Kahvede bulunan antioksidanların, uyarıcıların ve klorojenik asitlerin cilt kalitesini iyileştirmeyle bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz? Kahve ile yüz peelingi yapmak, tahriş olmuş ve iltihaplanmaya neden olan gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilir.
MORLUKLARI AZALTIR
Kimse gözlerinin altında koyu halkalar olmasını istemez; kahve potansiyel olarak bu duruma yardımcı olabilir. Yapmanız gereken tek şey, bir yemek kaşığı kahve tozunu bir çay kaşığı bal ile karıştırmak. Daha sonra karışıma birkaç damla E vitamini yağı ekleyeceksiniz. Ardından bu karışımı dikkatlice göz altlarınıza uygulayın ve 15 dakika sonra durulayın.