Beyaz saçlarım var diye üzülmeye son! Bu yöntem bitmeyen beyazları anında yok edecek

Örgü sevmiyorsanız veya kısa saçlarınız varsa farklı aksesuarlar kullanabilirsiniz. Saç bantları, tokalar vb. aksesuarlar beyaz saçları kapatmanıza ve modaya uygun görünmenize yardımcı olacaktır. Bir şapka da deneyebilirsiniz. Örneğin bereler bu sonbaharda popülaritesinin zirvesinde olacak. Tabii ki kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi planlıyorsanız bu yöntem pek işinize yaramayacaktır.

80'lerin stilini seviyorsanız, benekli bir mini saç tokası seti de harika olabilir. Daha beyaz saçlarınız varsa, daha koyu olanlar daha iyi görünür ve daha açık ve pembemsi renkler daha koyu gri saçlarla iyi gidebilir. Ayrıca randevuya çıkarken, bir kutlamaya katılırken veya başka herhangi bir özel etkinliğe giderken takabileceğiniz çiçekli klipsler de var. Kısa saçlar için, saçınızın bir tarafını geriye doğru çekip bu klipslerle yerine oturtmak, görünümünüze harikalar katabilir.