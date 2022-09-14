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Beyaz saçlarım var diye üzülmeye son! Bu yöntem bitmeyen beyazları anında yok edecek

Yaşa bağlı ya da genetik faktörlerden dolayı saçlarımız yavaş yavaş beyazlamaya başlar. Yaş ilerledikçe bu oran daha fazla artar. Bu yüzdende rahatsız olup sık sık boyatma gereği duyarız. Peki saçlarımızdaki beyazlardan boya yapmadan nasıl kurtulabiliriz? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 14.09.2022 15:15
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Beyaz saçlarım var diye üzülmeye son! Bu yöntem bitmeyen beyazları anında yok edecek

Melanin, saç rengimizden sorumlu pigmenttir. Melanosit olarak bilinen özel hücrelerde üretilir. Melanin üretimi durduğunda insanlar grileşmeye başlar. Genel olarak, yaşlanma veya genetik yatkınlık nedeniyle olur. Sağlıksız bir yaşam tarzı da süreci hızlandırabilir. Gelin öyleyse neler yapabileceğinize birlikte bakalım.

SAÇINIZI FARKLI BİR ŞEKİLDE AYIRIN

Beyaz telleri kapatmak için saçınızı ayırma şeklinizi değiştirmeniz yeterli olabilir. Saçlarınızı sabitlemek için saç spreyi, jel veya köpük kullanın. Genellikle profesyonel kuaförler tarafından kullanılan karbon kuyruklu bir tarak kullanabilirsiniz. Saçınızı saç derinize ayırmayı kolaylaştırır. Saçınızı yeni bir yöne sabitlemek için klipsleri kullanın. Kuru bir dokulu sprey kullanmak daha faydalıdır, çünkü saçınızı yağlı olmadan istediğiniz yöne itmenizi sağlar.

SAÇLARINIZI ÖRÜN

Saçınız uzunsa, gri saçlarınızı örgülerle kapatabilirsiniz. Başınızın üstünü saçınızla ördüğünüz saçınızla sarabilirsiniz. Bu durum çıkan beyaz saçlarınızı gizlemeye yardımcı olacak ve size ayrı bir hava katacak. Başka bir seçenek de kafa bantlı bir topuz yapmaktır. Evde güzel bir ipek eşarbınız varsa, saç bandı gibi başınıza sarın. Ancak saçınız daha uzunsa, gri saçları örtmek için başınızın üstünde toplayın.

AKSESUAR KULLANIN

Örgü sevmiyorsanız veya kısa saçlarınız varsa farklı aksesuarlar kullanabilirsiniz. Saç bantları, tokalar vb. aksesuarlar beyaz saçları kapatmanıza ve modaya uygun görünmenize yardımcı olacaktır. Bir şapka da deneyebilirsiniz. Örneğin bereler bu sonbaharda popülaritesinin zirvesinde olacak. Tabii ki kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi planlıyorsanız bu yöntem pek işinize yaramayacaktır.

80'lerin stilini seviyorsanız, benekli bir mini saç tokası seti de harika olabilir. Daha beyaz saçlarınız varsa, daha koyu olanlar daha iyi görünür ve daha açık ve pembemsi renkler daha koyu gri saçlarla iyi gidebilir. Ayrıca randevuya çıkarken, bir kutlamaya katılırken veya başka herhangi bir özel etkinliğe giderken takabileceğiniz çiçekli klipsler de var. Kısa saçlar için, saçınızın bir tarafını geriye doğru çekip bu klipslerle yerine oturtmak, görünümünüze harikalar katabilir.

HACİMLİ SAÇLAR KULLANIN

Hacimli saç modelleri, beyaz saçlarla gerçekten iyi başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Sadece köklerinize doğru hacim oluşturmanız veya bukleler elde etmeniz gerekiyor. Bukleler saçınızın daha hacimli görünmesini sağlar ve gri saçları gizler.

BEYAZ SAÇIN ÇOĞALMASI NASIL ÖNLENİR?

Beyaz saçları kopardığınızda saç köklerinize oldukça zarar verirsiniz. Saçlarınızın büyümesini engellemiş olacaksınız. Bu saçları kopardıkça, kelleşme başlayacak ve saç deriniz hasar görecek.

  • Sağlıksız alışkanlıklardan vazgeçin.
  • İyi bir protein ve B12 vitamini aldığınızdan emin olun. B12 vitamini eksikliği erken beyazlamaya neden olabilir.
  • Birçok insan gri saçların stres nedeniyle oluştuğunu düşünür. Stres vücudumuzu derinden etkiler, bu nedenle sakin olmanız ve küçük şeyler için endişelenmemeniz sizin için daha iyi olacaktır.
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