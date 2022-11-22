Bilmeden cildinize zarar veriyorsunuz! Bu 5 bakım hatasını yüze uyguladığınızda…

ÇOK FAZLA PEELİNG YAPMAK Yağlı bir cildiniz varsa, cildinizin ihtiyacı olan şeyin temizlik olduğunu düşünebilirsiniz, ancak yüzünüzü günde iki defadan fazla yıkamamalısınız, aksi takdirde kuruyabilir. Yüzünüzü tüm nem ve yağlardan arındırdığınızda, onu geri kazanmaya çalışır, sebum üretimini aşırı hızda çalıştırarak daha fazla yağa ve daha fazla sivilceye neden olur.

ÜRÜNLERİN YANLIŞ UYGULANMASI Cilt bakım ürünlerinin yanlış uygulanması, sadece onların etkinliğini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda cildiniz için risk oluşturur. En ince kıvamlı cilt bakım ürünleriyle başlayın ve daha kalın veya kremsi olanlara doğru ilerleyin. Güneş kreminden sonra nemlendirici uygularsanız, güneş kremi eriyebilir veya kayarak UV hasarına neden olabilir.