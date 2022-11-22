Bilmeden cildinize zarar veriyorsunuz! Bu 5 bakım hatasını yüze uyguladığınızda…

Cildi sağlıklı tutmak ve cildin tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmak için aşırıya kaçmamak gerekir. Aslında, olumsuz etkileri olabilecek kötü bir cilt bakımı rejimine karşı dikkatli olmaları gerekir. Nedir bu cilt bakımı hataları? Cetaphil'in hassas cilt bakımı uzmanlarından oluşan ekibi, sağlıklı bir cilde sahip olmanızı engelleyebilecek bazı hataları paylaştı.
YÜZÜNÜZE DOKUNMAYIN
İster bilinçli ister bilinçsiz olarak yüzümüze sık sık, genellikle kirli ellerle dokunma eğilimindeyiz. Bunu yaptığımızda bazı mikropları yüzümüze aktararak zararlı bakteriler için üreme alanı yaratırız. Yüze sürekli dokunmak cildin doğru miktarda nem almasını engelleyerek sivilcelere neden olabilir.
KORUNMASIZ GÜNEŞE MARUZ KALMA
Yaptığımız en büyük hata güneş korumasız dışarı çıkmaktır. Dışarıda hava bulutlu olduğunda veya evdeyken güneş kremini de görmezden geliyoruz.
Güneş hasarı zamanla birikir ve sonunda belirginleşir. Cilt, kendisini güneşin zararlı etkilerinden korumak için pigmentasyona neden olan melanin üretimini artırır.
ÇOK FAZLA PEELİNG YAPMAK
Yağlı bir cildiniz varsa, cildinizin ihtiyacı olan şeyin temizlik olduğunu düşünebilirsiniz, ancak yüzünüzü günde iki defadan fazla yıkamamalısınız, aksi takdirde kuruyabilir.
Yüzünüzü tüm nem ve yağlardan arındırdığınızda, onu geri kazanmaya çalışır, sebum üretimini aşırı hızda çalıştırarak daha fazla yağa ve daha fazla sivilceye neden olur.
ÜRÜNLERİN YANLIŞ UYGULANMASI
Cilt bakım ürünlerinin yanlış uygulanması, sadece onların etkinliğini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda cildiniz için risk oluşturur. En ince kıvamlı cilt bakım ürünleriyle başlayın ve daha kalın veya kremsi olanlara doğru ilerleyin. Güneş kreminden sonra nemlendirici uygularsanız, güneş kremi eriyebilir veya kayarak UV hasarına neden olabilir.
CİLDİNİZİ GEREĞİNDEN FAZLA YIKAMAK
Yağlı bir cildiniz varsa, cildinizin ihtiyacı olan şeyin temizlik olduğunu düşünebilirsiniz, ancak yüzünüzü günde iki defadan fazla yıkamamalısınız, aksi takdirde kuruyabilir. Yüzünüzü tüm nem ve yağlardan arındırdığınızda, onu geri kazanmaya çalışır, sebum üretimini aşırı hızda çalıştırarak daha fazla yağa ve daha fazla sivilceye neden olur.