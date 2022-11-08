Bir gecede cildinizi derinlemesine arındırın! Sabah kalktığınızda parıl parıl olacak…

Bu yöntem American Academy of Dermatology Association'ın önerdiği geleneksel yıkama adımlarına benzemese de çelişmez de. Bu yöntem, sıradan yüz yıkamanın aksine banyodaki lavabonuza eğilmenize de gerek bırakmaz.
Kuru bir yüz temizliği, doktorun kuru ve hassas cilde sahip olanlar için ideal olabilir. Aslında, dermatolog Dr. Joshua Zeichner: "Aşırı su, cildi uçucu yağlardan arındırarak paradoksal olarak cilt kuruluğuna yol açabilir" diyor.
YÜZÜNÜZÜ KURU YIKAMANIN FAYDALARI
Art of Skincare'e göre kuru yıkama şu şekilde yapılıyor: Seçtiğiniz temizleyiciyi kuru yüzünüze ellerinize uygulayın, ellerinizi ovun ve yüzünüzü canlandırmak için yaklaşık iki dakika boyunca yüzünüze masaj yapın. Ardından ellerinizi biraz suyla ıslatın ve kiri gevşetmek için masaj adımını tekrarlayın. Son olarak, tüm temizleyici çıkana kadar cildinizi ılık suyla durulayın. Kuru bir yüze sabunlu temizleyici sürmek ve kuru ellerle ovalamak muhtemelen şimdiye kadarki en yapışkan ve rahatsız edici yöntemlerden biridir, ancak bunun ardında da bir mantık var.
Dermatolog Dr. Morgan Rabach,, aslında yüzünüzü bu şekilde temizlemenin, cildinizdeki yağı, kiri ve ölü derileri temizlemenin "muhtemelen en iyi yolu" olduğunu söylüyor. Bunun nedeni, temizleyicinizdeki aktif bileşenlerin ıslak cildinizde su ile inceltilmediğinde daha konsantre ve dolayısıyla daha güçlü olmasıdır. Ancak Dermatolog Dr. Ryan Turner, "Salisilik asit ve glikolik asit gibi asitler içeren bazı yüz sabunları, su olmadan kullanıldığında çok kurutucu veya tahriş edici olabilir" uyarısında bulunuyor.
KURU YIKAMA HERKESE UYGUN DEĞİLDİR
Güzellik sitesinde blog yazarı Astha, kuru yıkama önemli bir temizleme etkisine sahip olsa da makyaj temizleme adımının yerini alamaz, diyor. Doğru sıranın önce makyajınızı çıkarmanız ve ardından cildinizin yüzeyindeki ürün kalıntılarını derinlemesine temizlemek için yüzünüzü kurulayarak tekrar yıkamanız gerektiğini söylüyor.
Akılda tutulması gereken bir başka şey de, bu tekniğin tüm cilt tipleri ve temizleyiciler için uygun olmadığıdır. Kuru yıkama, sert bir temizleyici ile doğru bir şekilde çalışamaz. Çünkü cilt tahrişini en aza indirmek için sert aktif maddelerin su ile seyreltilmesi gerekir. Hassas cilt tipiniz veya herhangi bir cilt rahatsızlığınız varsa ve bu yöntemi denemek istiyorsanız önce dermatoloğunuza danışın. Alternatif olarak, durulama gerektirmeyen bir temizleyici olarak micellar su kullanabilirsiniz. Yüzünüzü kir, yağ ve makyajdan arındırmak için tek başına micellar su yeterlidir ve normal su ile durulamaya gerek yoktur. Dermatolog Debra Luftman, "Micellar sular süper yumuşaktır, bu nedenle temizlerken cildi soymaz veya tahriş etmez" diyor. "Bu nedenle micellar su tüm cilt tipleri için de uygundur."