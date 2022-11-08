Bir gecede cildinizi derinlemesine arındırın! Sabah kalktığınızda parıl parıl olacak…

Dermatolog Dr. Morgan Rabach,, aslında yüzünüzü bu şekilde temizlemenin, cildinizdeki yağı, kiri ve ölü derileri temizlemenin "muhtemelen en iyi yolu" olduğunu söylüyor. Bunun nedeni, temizleyicinizdeki aktif bileşenlerin ıslak cildinizde su ile inceltilmediğinde daha konsantre ve dolayısıyla daha güçlü olmasıdır. Ancak Dermatolog Dr. Ryan Turner, "Salisilik asit ve glikolik asit gibi asitler içeren bazı yüz sabunları, su olmadan kullanıldığında çok kurutucu veya tahriş edici olabilir" uyarısında bulunuyor.

Akılda tutulması gereken bir başka şey de, bu tekniğin tüm cilt tipleri ve temizleyiciler için uygun olmadığıdır. Kuru yıkama, sert bir temizleyici ile doğru bir şekilde çalışamaz. Çünkü cilt tahrişini en aza indirmek için sert aktif maddelerin su ile seyreltilmesi gerekir. Hassas cilt tipiniz veya herhangi bir cilt rahatsızlığınız varsa ve bu yöntemi denemek istiyorsanız önce dermatoloğunuza danışın. Alternatif olarak, durulama gerektirmeyen bir temizleyici olarak micellar su kullanabilirsiniz. Yüzünüzü kir, yağ ve makyajdan arındırmak için tek başına micellar su yeterlidir ve normal su ile durulamaya gerek yoktur. Dermatolog Debra Luftman, "Micellar sular süper yumuşaktır, bu nedenle temizlerken cildi soymaz veya tahriş etmez" diyor. "Bu nedenle micellar su tüm cilt tipleri için de uygundur."