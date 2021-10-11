Bir kaşığı cildinizdeki tüm lekeleri ortadan kaldırıyor!

Kurkumin, antioksidan özelliklere sahip biyoaktif bir bileşendir. Zerdeçalın cildinize fayda sağlayabileceği ve doğal ışıltıyı elde etmenize yardımcı olabileceği bazı yolları sizler için sıraladık.
Parlayan bir cilt sağlar
Zerdeçal, ciltte parlamadan sorumlu olan antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşenler içerir. Böylece cildinizin doğal ışıltısını ortaya çıkarmada da etkilidir. Yapmanız gereken tek şey az miktarda süzme yoğurdu, bal ve zerdeçalı karıştırarak macun kıvamına getirmek. Bu karışımı yüzünüze ve boynunuza sürün ve 15 ila 20 dakika bekletin. Temiz suyla yıkayın.
Akne izlerini azaltır
Akne hemen hemen her bireyin hayatında bir kez karşılaştığı yaygın bir cilt sorunudur. Zerdeçal, akne izlerini azaltmaya yardımcı olabilecek mucize baharatlardan biridir. Zerdeçalın antiseptik özellikleri bakterilerin yayılmasını durdurur, kızarıklık ve lekeleri azaltır. 1 çay kaşığı zerdeçal tozunu lor ve 1 çay kaşığı dolgu maddesi ile karıştırın. Birkaç damla gül suyu da ekleyebilirsiniz. Bu karışımı tüm yüzünüze ve boynunuza sürün ve 20 dakika bekletin. Soğuk suyla yıkayın. Etkili sonuçlar için bu maskeyi haftada bir uygulayabilirsiniz.
Koyu halkaları azaltır
Zerdeçal, antioksidan özellikleri nedeniyle koyu halkaları yok etmesiyle bilinir. 2 yemek kaşığı zerdeçal tozu ile 1 yemek kaşığı lor ve iki damla limon suyunu karıştırın. Bu macunu koyu halkaların üzerine dikkatlice uygulayın ve 15 ila 20 dakika bekletin. Temiz su kullanarak durulayın ve yüzünüzü kurulayın.
Çatlak izleri kaybolur
Çatlakların görünümünü azaltmak için yarım çay kaşığı zerdeçal tozu ve 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağını karıştırmanız gerekir. Bu karışımı etkilenen bölgelere uygulayın ve bir saat bekletin. Normal suyla yıkayın ve bir nemlendirici uygulayın. Çatlakları tamamen ortadan kaldıramaz, ancak düzenli kullanıldığında görünümü kesinlikle azaltabilir.