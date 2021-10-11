Bir kaşığı cildinizdeki tüm lekeleri ortadan kaldırıyor!

Zerdeçal, iyileştirici özellikleri ve kozmetik faydaları ile bilinir. Zerdeçal faydalarını içinde bulunan kurkumine borçludur. Dünyanın birçok yerinde yemekler için kullanılsa da aslında ciltte de büyük etkilere sahiptir yapacağınız maske karışımlarına ekleyerek cildinizde büyük bir etki ortaya çıkarabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 10:32

Kurkumin, antioksidan özelliklere sahip biyoaktif bir bileşendir. Zerdeçalın cildinize fayda sağlayabileceği ve doğal ışıltıyı elde etmenize yardımcı olabileceği bazı yolları sizler için sıraladık.

Parlayan bir cilt sağlar Zerdeçal, ciltte parlamadan sorumlu olan antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşenler içerir. Böylece cildinizin doğal ışıltısını ortaya çıkarmada da etkilidir. Yapmanız gereken tek şey az miktarda süzme yoğurdu, bal ve zerdeçalı karıştırarak macun kıvamına getirmek. Bu karışımı yüzünüze ve boynunuza sürün ve 15 ila 20 dakika bekletin. Temiz suyla yıkayın.

Akne izlerini azaltır Akne hemen hemen her bireyin hayatında bir kez karşılaştığı yaygın bir cilt sorunudur. Zerdeçal, akne izlerini azaltmaya yardımcı olabilecek mucize baharatlardan biridir. Zerdeçalın antiseptik özellikleri bakterilerin yayılmasını durdurur, kızarıklık ve lekeleri azaltır. 1 çay kaşığı zerdeçal tozunu lor ve 1 çay kaşığı dolgu maddesi ile karıştırın. Birkaç damla gül suyu da ekleyebilirsiniz. Bu karışımı tüm yüzünüze ve boynunuza sürün ve 20 dakika bekletin. Soğuk suyla yıkayın. Etkili sonuçlar için bu maskeyi haftada bir uygulayabilirsiniz.

Koyu halkaları azaltır Zerdeçal, antioksidan özellikleri nedeniyle koyu halkaları yok etmesiyle bilinir. 2 yemek kaşığı zerdeçal tozu ile 1 yemek kaşığı lor ve iki damla limon suyunu karıştırın. Bu macunu koyu halkaların üzerine dikkatlice uygulayın ve 15 ila 20 dakika bekletin. Temiz su kullanarak durulayın ve yüzünüzü kurulayın.