Bozulan ojeleri düzeltmenin en pratik yolu! Silip tekrar sürmenize gerek kalmayacak…

Bir ojenin kuruması ortalama olarak 10 dakika sürmekle birlikte kalın bir veya birden çok katman uygulamak bu süreyi bir hayli artırabilir. Ancak bu noktada da uygulayabileceğiniz farklı bir yöntem bulunuyor.
Ojenizi sürdükten sonra 1 veya 2 dakika bekleyip üzerine koruyucu bir cila sürmek, hem daha hızlı kurumalarına hem de daha parlak görünmelerine yardımcı olabilir.
Son kat cilanızı sürdükten birkaç dakika sonra ise parmaklarınızı bir kase buzlu suya daldırmayı deneyebilirsiniz. Manikürünüzün tam olarak oturmasına yardımcı olmak için ihtiyacınız olan tek şey onları yaklaşık beş dakika suya batırmak olabilir. Bununla birlikte, bu püf noktaları denedikten sonra bile, cilanız tamamen kuruyana kadar bozulmaya karşı güvende olduğunuzun garantisi yoktur. Eğer bozulan bir ojeniz varsa uygulayabileceğiniz yöntemleri sizler için derledik.
Bozulan oje nasıl hızlı bir şekilde düzeltilir?
Uzmanlara göre bozulmuş bir oje alanını düzeltmenin kolay bir yolu oje düzeltici kalem kullanmaktır. Bu kalem, bozulan ojeyi inceltir ve esasen onu tırnağınızdan silmenizi sağlar. Elinizde bir düzeltici kalem yoksa, bir kulak pamuğunun ucunu az miktarda oje çıkarıcıya daldırın ve lekeyi ovalayın. Artık tırnağa yeniden oje sürmeye ve ona taze bir görünüm vermeye hazırsınız.
Oje çıkarıcı veya düzeltici kaleminiz yoksa ancak ojeniz hala biraz ıslaksa, bu bozulmayı düzeltmek için parmağınızı da kullanabilirsiniz. Kuruduktan sonra, lekeli alana kusursuz bir görünüm kazandırmak için başka bir kat cila uygulayın.
Evde ojenizi kurtaracak malzemelere sahip değilseniz kullanabileceğiniz birkaç seçenek daha var. Bozulan ojenizin üzerine nail art yapabilirsiniz. Birkaç farklı renk kullanarak, benzersiz, sanatsal bir görünüm oluşturmak için tüm tırnaklarınıza biraz daha oje sürün. Nail art çıkartmalarından da yardım alabilirsiniz. Kendinizi özellikle yaratıcı hissetmiyorsanız, bozulmayı maskelemek ve tüm ojeleri baştan sürmek zorunda kalmadan yenilemek için ihtiyacınız olan tek şey ışıltılı bir sticker olabilir.
Malzemelerden yardım alın
Lekeleri düzeltip ojenizin tamamen kurumasını sağladıktan sonra, yeni kusursuz manikürünüzün ömrünü uzatmak için birkaç önlem alabilirsiniz. Daha önce kullanmış olsanız bile, tırnaklarınıza her gün ince bir kat cila uygulamanızı oldukça etkili bir yöntemdir. Bu, cilanıza ekstra bir savunma katı ekler. Güzellik uzmanları, ayrıca günlük olarak manikür yağı kullanarak tırnak etlerinize bakım yapmanızı da önermektedir. Bunu yapmak sadece manikürünüzün taze görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda göze hoş gelmeyen çatlakları da önler.
Bununla birlikte, düzenli olarak oje kullananların çoğu, kalıcı bir manikürün anahtarının hazırlıkta olduğunu bilir. Herhangi bir ojeyi uygulamadan önce çıplak tırnaklarınızı izopropil alkol veya beyaz sirke ile silmenin çok önemli olduğunun altını çizelim. Bu, tırnaklarınızın yüzeyindeki yağı ve kiri temizleyerek size gerçekten temiz bir alan sağlar.
Ek olarak, özellikle tırnak uçlarınızda çıkıntılarınız varsa, oje sürmeden önce tırnaklarınızı cilalamayı düşünün. Bu çıkıntılar, yerleştiğinde ojenizin çatlamasına neden olarak manikürünüzü mahvedebilir. Parlatıcı sürerken, tutarlılık ve pürüzsüzlük için bunu tek yönde yaptığınızdan emin olun. Son olarak, oje sürmeye başlamadan önce tırnak etlerinizi geriye doğru itmeyi unutmayın. Bu, manikürünüzün uzun sürmesini ve ilk günkü kadar iyi görünmesini sağlayacaktır.