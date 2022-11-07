Bozulan ojeleri düzeltmenin en pratik yolu! Silip tekrar sürmenize gerek kalmayacak…

Malzemelerden yardım alın Lekeleri düzeltip ojenizin tamamen kurumasını sağladıktan sonra, yeni kusursuz manikürünüzün ömrünü uzatmak için birkaç önlem alabilirsiniz. Daha önce kullanmış olsanız bile, tırnaklarınıza her gün ince bir kat cila uygulamanızı oldukça etkili bir yöntemdir. Bu, cilanıza ekstra bir savunma katı ekler. Güzellik uzmanları, ayrıca günlük olarak manikür yağı kullanarak tırnak etlerinize bakım yapmanızı da önermektedir. Bunu yapmak sadece manikürünüzün taze görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda göze hoş gelmeyen çatlakları da önler.

Bununla birlikte, düzenli olarak oje kullananların çoğu, kalıcı bir manikürün anahtarının hazırlıkta olduğunu bilir. Herhangi bir ojeyi uygulamadan önce çıplak tırnaklarınızı izopropil alkol veya beyaz sirke ile silmenin çok önemli olduğunun altını çizelim. Bu, tırnaklarınızın yüzeyindeki yağı ve kiri temizleyerek size gerçekten temiz bir alan sağlar.