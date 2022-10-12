Bu alışkanlık farkında olmadan cildinizi tahriş ediyor! Uzmanından sağlıklı bir cilt için öneriler…

Bazı insanlar bileklerinin iç kısımlarında veya kulaklarının arkasındaki deride yama testi ile kurtulabilir. Ardından eğer bu notkada bir reaksiyonla karşılaşmazlarsa, yüzünüz için güvenli olduğu düşüncesine kapılabilirler ancak bu yanlıştır. Özellikle hassas cilde sahip olanlar için yama testi biraz daha fazla zaman ve çaba gerektirir. Mehrotra, "İnsanların evde yama testi yaparken yaptığı en büyük hata, bir tepki olup olmadığını görmek için yeterince beklememek" diyor. "Kontakt dermatit, yani topikal cilt alerjileri, maruziyet anından birkaç gün sonrasına kadar herhangi bir zamanda başlayan bir reaksiyonla, gecikmeli bir şekilde ortaya çıkma eğilimindedir."