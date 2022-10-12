Bu alışkanlık farkında olmadan cildinizi tahriş ediyor! Uzmanından sağlıklı bir cilt için öneriler…

Doktor Anjuli Mehrotra , kokusuz, hipoalerjenik formüller kullandıktan sonra bile ağırlaşmış, kaşıntılı cilde sahip çok sayıda hastayla karşılaştığını söylüyor. Bu insanların çoğunun ise aslında cilt bakımında gözden kaçan "görünmez suçlulardan" etkilendiğini belirledi. İşte dikkat edilmesi gerekenler…
ETİKETLERE ALDANMAYIN
Mehrotra, "Hassas cilde sahip kişiler için en iyi tavsiyem, her ürünün üzerindeki etiketi okumalarıdır" diyor. "Sadece üzerindeki etiketleri okuyarak seçmeyin, aynı zamanda ürünlerinizdeki içerikleri her zaman değerlendirin." Örneğin, hipoalerjenik terimine bakalım : Şu anda, terimin belirli bir tanımı veya düzenlemesi yoktur, bu nedenle tahriş edici bileşenler hala bu formüllerin içerisinde bulunuyor olabilir. Aslında, "'hipoalerjenik' olarak etiketlenen kişisel bakım ürünlerinin %90'ına kadarı hala büyük alerjenlere sahiptir. Bu formüllerin çoğu hala çok reaktif olabilen uçucu yağlar ve diğer potansiyel gizli kokuları içerir."
Bu noktada formüller aşırı hassas cildi harekete geçiren doğal aromalarda gizli olabileceğinden, "kokusuz" etiketli ürünlere de daha yakından bakmanız gerekiyor.
DOĞAL OLMASI GÜVENLİ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ
Bu, sık sık tartışılan bir kavram : "Sentetik" kötü bir kelime değil. Evet, bazı cilt ve çevresel kaygılar nedeniyle temiz güzellik alanında belirli sentetiklerden uzak durma eğilimi gösteriyoruz. Ancak bazı tamamen doğal içerikler de aynı sonuçlara neden olabilir.
Mehrotra, "Reaktörlerin doğada yalnızca sentetik olduğu yanlış bir düşüncedir" diyor. "Hastalarıma her zaman 'doğal' ürünler kullanmanın sizi reaksiyonlardan korumadığını söylüyorum." Örneğin, lanolin (koyun yününden elde edilir) ve propolisin (balmumu) bilinen olası reaktörler olduğunu, ancak doğal eğilimli cilt bakım formüllerinde çok popüler olduğunun altını çiziyor. Lanolin veya balmumunun normalde zararlı bir etkisi yoktur. İkisi de nemi hapsetmeye yardımcı olan etkili bileşenlerdir. Ancak potansiyel alerjenler (%100 doğal ürünlerde bile) içerirler, bu nedenle hassas bir cildiniz varsa, seçici olmak önemlidir.
YAMA TESTİ DAHA DETAYLI YAPILMALIDIR
Hassas bir cildiniz varsa, muhtemelen bir yama testine de aşinasınızdır. Bilmeyenler için, yama testi, bir ürünü tüm yüzünüze sürmeden ve reaksiyon geçirme riskine girmeden önce, yeni bir cilt bakım ürününü cildinizin küçük bir noktası üzerinde test etmektir.
Bazı insanlar bileklerinin iç kısımlarında veya kulaklarının arkasındaki deride yama testi ile kurtulabilir. Ardından eğer bu notkada bir reaksiyonla karşılaşmazlarsa, yüzünüz için güvenli olduğu düşüncesine kapılabilirler ancak bu yanlıştır. Özellikle hassas cilde sahip olanlar için yama testi biraz daha fazla zaman ve çaba gerektirir. Mehrotra, "İnsanların evde yama testi yaparken yaptığı en büyük hata, bir tepki olup olmadığını görmek için yeterince beklememek" diyor. "Kontakt dermatit, yani topikal cilt alerjileri, maruziyet anından birkaç gün sonrasına kadar herhangi bir zamanda başlayan bir reaksiyonla, gecikmeli bir şekilde ortaya çıkma eğilimindedir."
Bu nedenle uzmanlar, evde yama testi yapmak için, iki ila üç gün boyunca çene hattınıza bir kuruş büyüklüğünde ürün uygulamanızı öneriyor. Her sabah, herhangi bir şişlik, tahriş veya kızarıklık olup olmadığını değerlendirin. Mehrotra, "Dördüncü veya beşinci güne kadar bir sorun görünmezse, ürünü yüzünüzde kullanmaya devam edebilirsiniz" diyor. Bu kulağa daha büyük bir zaman gibi gelebilir, ancak iltihaplı, reaktif ciltten korunmak için aslında kısa ama önemli bir zaman dilimidir.