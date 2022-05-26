Bu besini her gün yediğinizde cildinizdeki tüm hücreleri yeniliyor!

Domatesin sağlığa birçok yararı bulunmakta. Herhangi bir kırmızı sebze veya meyve, onlara parlak kırmızı rengini veren bir madde olan bir miktar likopen içerir. Ancak domatesler, diğer sebzelerden daha fazla likopen içeriyor: Orta boy domates yaklaşık 2-3 gram içerir. Domates suyu ise, çiğ domateslerden önemli ölçüde daha fazla likopen içerir.
DOMATES CİLDİNİZİ KORUR
Yapılan bir çalışmaya göre domates zararlı UV ışınlarına karşı korunmaya yardımcı olur. Aynı zamanda güneş yanığı riskini azaltabilir. Araştırmacılar bunun, likopenin bir bileşeni olan yüksek karotenoid konsantrasyonundan kaynaklandığına inanıyor. Ancak bilim adamları, güneş kremlerini sadece domates tüketerek değiştiremeyeceğimize de dikkat çekti. Bu bilgilere ek olarak bazı kanıtlar domateslerin yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.
KALBİ KORUR
Likopen, vücudunuzdaki hücreleri oksidasyondan koruyabilen bir antioksidandır. Araştırmalar, likopen tüketen kişilerin kalp hastalığı, diyabet ve felç geçirme riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Likopen, kan basıncınızın yanı sıra, kolesterol seviyenizi düşürmede de önemli rol oynayabilir. Sonuç olarak, kalp hastalığı riskinizde azalabilir. Ayrıca domates, kalp sağlığınızı iyileştirebilecek B, E vitaminleri ve flavonoidler gibi diğer vitaminler ve besinler açısından zengin bir kaynaktır.
SAÇIN SAĞLIKLI GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR
Yapılan araştırmalar günde sadece 4-5 domates tüketmenin saçınızın daha sağlıklı görünmesini sağlayabileceğini gösteriyor. Bu çok yönlü sebze, saçınızı güçlü ve parlak hale getirebilecek A vitamini bakımından zengindir. Ne yazık ki, domateslerin incelmiş saçları daha hacimli hale getirecek süper gücü yoktur, ancak mevcut saçınızın durumunu iyileştirir.
GÖRMENİZİ İYİLEŞTİRİR
Domates, likopenin yanı sıra lutein ve beta-karoten gibi gibi gözleriniz için iyi olan birkaç besin maddesi daha içerir. Araştırmalar, bu besinlerin genel görme sağlığınızı desteklerken gözleri katarakt gibi hastalıklardan koruduğunu gösteriyor. Domatesler ayrıca, akıllı telefonlar gibi dijital cihazların yaydığı mavi ışıktan görüşünüzü korumada faydalı olan maddeler; zeaksantin ve lutein içerir. Aynı zamanda göz yorgunluğundan kaynaklanan hafif baş ağrılarını azaltmada önemli rol oynar.