Bu besini her gün yediğinizde cildinizdeki tüm hücreleri yeniliyor!

Kadınlar güzelliklerine ve bakımlarına fazlasıyla önem verir. Cildini canlı ve parlak tutmak için bakım ürünlerine tonlarca para harcar. Fakat vereceğimiz bu ipucu ile artık bakım ürünlerinize ihityacınız kalmayacak. Cilt hücrelerin yenilenecek ve sizi yeni doğmuş bebek gibi yapacak. Gelin bu besinin inanılmaz faydalarına birlikte bakalım.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:40

Domatesin sağlığa birçok yararı bulunmakta. Herhangi bir kırmızı sebze veya meyve, onlara parlak kırmızı rengini veren bir madde olan bir miktar likopen içerir. Ancak domatesler, diğer sebzelerden daha fazla likopen içeriyor: Orta boy domates yaklaşık 2-3 gram içerir. Domates suyu ise, çiğ domateslerden önemli ölçüde daha fazla likopen içerir.

DOMATES CİLDİNİZİ KORUR Yapılan bir çalışmaya göre domates zararlı UV ışınlarına karşı korunmaya yardımcı olur. Aynı zamanda güneş yanığı riskini azaltabilir. Araştırmacılar bunun, likopenin bir bileşeni olan yüksek karotenoid konsantrasyonundan kaynaklandığına inanıyor. Ancak bilim adamları, güneş kremlerini sadece domates tüketerek değiştiremeyeceğimize de dikkat çekti. Bu bilgilere ek olarak bazı kanıtlar domateslerin yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.