Bu doğal yöntemler takma kirpik etkisi yaratıyor! Ok gibi kirpiklere sahip olmak istiyorsanız...

Kirpikleri uzatmak için birçok ürün kullanırız. Hatta rimel ile hacim vermek en sık başvurduğumuz yöntemlerden biridir. Fakat rimel sürmek, kripiklerinizi uzatmakla kalmıyor, kirpiklerinize fazlasıyla da zarar veriyor. Hatta rimel sonucunda dökülmeler de meydana gelebiliyor. Peki doğal yöntemlerle kirpiklerinize takma kirpik etkisi vermek ister misiniz? Öyleyse gelin bu yöntemlerin neler olduğuna birlikte bir bakalım.

UYARI: Bu yöntemleri uygulamadan önce, herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir doktora danışın.