Bu faydasını hiç bilmiyorsunuz! Cildinizi yenileyen doğal mucize...

Aloe vera jeli, onlarca yıldır birçok evde kendin yap ilaçlarında veya ürünlerinde kullanılmaktadır. Soğutma özellikleri ile bilinir ve oldukça fazla cilt probleminin üstesinden gelmeye yardımcı olur. Ülkemizde sarı sabır olarak da bilinen bu bitki, birçok faydası ile cilt üzerinde büyük etkileri bulunuyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.10.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 10:46

Akneden pigmentasyona kadar, aloe veranın hasarlı cildi onarmaya yardımcı olan etkili bir bileşen olduğu bilinmektedir. İşte aloe vera jelinin sizi cilt bakımı rutininize eklemenizi sağlayacak bilinmeyen bazı faydaları...

Göz altı kremi görevi görür Gözlerinizin altındaki cilt normalden daha koyu göründüğünde koyu halkalar oluşur. Bu yaygın bir sorundur ve stres, uyku eksikliği ve aşırı kafein alımı gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanır. Göz altı şişliklerini ve koyu halkaları gidermek için aloe vera jeli kullanmak güvenlidir. Aloe vera berrak jelini gözlerinizin altına uygulayın ve gece boyunca bırakın.

Pigmentasyonu azaltır Aloe vera jeli, cildi aydınlatmak için bilinen ve etkili bir şekilde çalışan doğal bir pigment giderici bileşik olan Aloin içerir. Yapmanız gereken tek şey, cildinizin pigmentli bölgelerine aloe vera berrak jeli uygulamak ve gece boyunca bırakmak. Ertesi sabah ılık su kullanarak durulayın. Etkili sonuçlar için bu işlemi haftada üç kez tekrarlayın.

Yaşlanma karşıtı yüz maskesi Aloe vera cildimizde kolajen yapan hücreleri arttırır ve ayrıca E ve C vitaminleri açısından da zengindir. 1 yemek kaşığı aloe vera jelini süt ve 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırın. Kıvamı arttırmak için birkaç damla gül suyu da ekleyebilirsiniz. Bu yüz maskesini tüm yüzünüze ve boynunuza uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ilık suyla yıkayın.

Akneyi azaltır Aloe vera akneyi azaltmada yardımcı olabilir. Bir sprey şişesine iki kısım aloe vera jeli ve bir kısım arıtılmış su ekleyin. Soğutma etkisi için yüzünüzde sivilce ile mücadelede bu spreyi kullanın. Her kullanımdan önce iyice çalkalamayı unutmayınız.