Bu güzellik sırları sizi adeta bir Hollywood starına dönüştürüyor!

Her cilt tipi, farklı bir güzellik sırrına ihtiyaç duyuyor. Doğru nemlendirmeden siyah noktalardan en iyi kurtulma yöntemine kadar hazırlanan bu geniş liste, her sorun için farklı bir çözüm bulmanıza da imkan tanıyor. İşte o güzellik sırları…
PARLAYAN CİLT İÇİN MASKE
Yüzünüzü fondötenle matlaştırmak için zaman kaybetmek yerine 15 dakikanızı alarak cildinizin toparlanmasına yardımcı olmak daha iyi bir seçim olabilir. "Yeniden canlandırma" çözümlerinden en iyi şekilde yararlanmak için önce cildinizi iyice temizlemelisiniz. Bunun için gözeneklerinizi temizleyecek ve siyah noktaları yok edecek havalı bir maske var.
Maskeyi yapmak için 2-3 çay kaşığı sütü bir kaseye dökün ve 1 yemek kaşığı jelatin ekleyin. Bir süre ıslanmasına izin verin. Karışımı 30 saniye veya karışım kremsi bir kıvam alana kadar mikrodalgada tutun. Karışım dokunulabilir ancak ılık olduğunda, yüzünüze dikkatlice uygulayın. Maskeyi kurumaya bırakın ve ardından nazikçe soyun.
10 DAKİKADA SİYAH NOKTALARDAN KURTULUN
Siyah noktalardan kurtulmanız gerekiyorsa hızlı bir maske kullanabilirsiniz. Bal ve tarçını macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Siyah noktaların üzerine ince bir tabaka halinde uygulayın ve üzerine temiz bir pamuk şeridi yerleştirin. 5 dakika sonra çıkarın ve yüzünüzü yıkayın.
CİLDİNİZİ CANLANDIRIN
Yorgun cildinizi canlandırmak için hazırlanmış bir maske kullanabilir veya bu maskeyi kendiniz yapabilirsiniz. Buzdolabınızda bazı malzemelerin zaten olduğundan eminiz.
Donuk ve cansız bir cilt için elma suyunu balla karıştırın. Yüzünüze ince bir tabaka halinde sürün ve 5 dakika bekletin.
Koyu halkalar ve şişmiş gözler için basit bir patates kullanabilirsiniz. Bir patatesi ince rendeleyin, göz altlarınıza sürün ve 15 dakika bekletin.
Kuru cildinizi nemlendirmek için lor ve ekşi krema ile bir maske yapın. Yağlı ciltler için çırpılmış yumurta akı, zeytinyağı ve birkaç damla limon suyunu karıştırabilirsiniz. Normal ciltler için muzlu ve greyfurtlu bir maske iyi bir seçenektir.
AYNI ANDA BİRKAÇ MASKEYİ UYGULAYIN
İster karma bir cilde sahip olun, ister birden fazla sorunu aynı anda tedavi etmek isteyin, birkaç maskenin aynı anda kullanılması harika bir çözümdür.
CİLDİNİZİ DOĞRU NEMLENDİRİN
Yüzünüzün bütün akşam taze görünmesi için onu iyi nemlendirmelisiniz. Bunun için doğru ürün türünü seçmeniz gerekir.
Kuru ciltler için balmumu bazlı kremler iyi bir seçimdir. Krem su içermemelidir.
Yağlı ciltler için hafif emülsiyonlar ve doğal silikon (dimetikon) içeren sıvılar kullanmalısınız.
Normal ve karma ciltler için mineral yağlar ve dimetikon içeren kremler iyi nemlendiricilerdir.
FARKLI SORUNLARA FARKLI RENKLER
Farklı kusurları maskelemek için farklı kapatıcı renkleri kullanmayı deneyin: yeşil, iltihapları nötralize eder; şeftali ve pembe renkler donuk cildi aydınlatır; sarı, damar lekelerini veya küçük yara izlerini maskeleyecektir; turuncu, gözlerinizin altındaki koyu halkaları maskelemeye yardımcı olacaktır.
Renk kullanımı bu sorunları düzeltme konusunda yeterli değilse, göz altı bölgenize ıslak çay poşetleri uygulamayı deneyebilirsiniz. Bundan sonra, kalanını bir kapatıcı ile maskeleyin. Kapatıcıyı yarım daire şeklinde değil, tam göz altına ters üçgen şeklinde uygulayın.
15 DAKİKADA BRONZLAŞMANIN SIRRI
Gerçekten harika bir bronzluk elde etmek için solaryuma gitmenize gerek yok. En sevdiğiniz nemlendirici kremi kakao ile karıştırarak tonlayıcı bir krem oluşturabilirsiniz. Karışımın istenen broznzluktan biraz daha koyu olması gerektiğini unutmayın.
DUDAKLARINIZI DAKİKALAR İÇİNDE DOLGUNLAŞTIRIN
Dudaklarınızın çarpıcı görünmesini sağlamak için diş fırçası, şeker, tarçın ve zeytinyağı yardımıyla dudaklarınızı dolgunlaştırabilirsiniz. Bir diş fırçasına şeker sürün, ardından dudaklarınızı nazikçe ovalayın. Ardından tarçın ve zeytinyağı karışımını sürün.