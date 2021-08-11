Bu güzellik sırları sizi adeta bir Hollywood starına dönüştürüyor!

Her cilt tipi, farklı bir güzellik sırrına ihtiyaç duyuyor. Doğru nemlendirmeden siyah noktalardan en iyi kurtulma yöntemine kadar hazırlanan bu geniş liste, her sorun için farklı bir çözüm bulmanıza da imkan tanıyor. İşte o güzellik sırları…

PARLAYAN CİLT İÇİN MASKE

Yüzünüzü fondötenle matlaştırmak için zaman kaybetmek yerine 15 dakikanızı alarak cildinizin toparlanmasına yardımcı olmak daha iyi bir seçim olabilir. "Yeniden canlandırma" çözümlerinden en iyi şekilde yararlanmak için önce cildinizi iyice temizlemelisiniz. Bunun için gözeneklerinizi temizleyecek ve siyah noktaları yok edecek havalı bir maske var.

Maskeyi yapmak için 2-3 çay kaşığı sütü bir kaseye dökün ve 1 yemek kaşığı jelatin ekleyin. Bir süre ıslanmasına izin verin. Karışımı 30 saniye veya karışım kremsi bir kıvam alana kadar mikrodalgada tutun. Karışım dokunulabilir ancak ılık olduğunda, yüzünüze dikkatlice uygulayın. Maskeyi kurumaya bırakın ve ardından nazikçe soyun.

10 DAKİKADA SİYAH NOKTALARDAN KURTULUN

Siyah noktalardan kurtulmanız gerekiyorsa hızlı bir maske kullanabilirsiniz. Bal ve tarçını macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Siyah noktaların üzerine ince bir tabaka halinde uygulayın ve üzerine temiz bir pamuk şeridi yerleştirin. 5 dakika sonra çıkarın ve yüzünüzü yıkayın.

CİLDİNİZİ CANLANDIRIN

Yorgun cildinizi canlandırmak için hazırlanmış bir maske kullanabilir veya bu maskeyi kendiniz yapabilirsiniz. Buzdolabınızda bazı malzemelerin zaten olduğundan eminiz.

Donuk ve cansız bir cilt için elma suyunu balla karıştırın. Yüzünüze ince bir tabaka halinde sürün ve 5 dakika bekletin.

Koyu halkalar ve şişmiş gözler için basit bir patates kullanabilirsiniz. Bir patatesi ince rendeleyin, göz altlarınıza sürün ve 15 dakika bekletin.

Kuru cildinizi nemlendirmek için lor ve ekşi krema ile bir maske yapın. Yağlı ciltler için çırpılmış yumurta akı, zeytinyağı ve birkaç damla limon suyunu karıştırabilirsiniz. Normal ciltler için muzlu ve greyfurtlu bir maske iyi bir seçenektir.

AYNI ANDA BİRKAÇ MASKEYİ UYGULAYIN

İster karma bir cilde sahip olun, ister birden fazla sorunu aynı anda tedavi etmek isteyin, birkaç maskenin aynı anda kullanılması harika bir çözümdür.