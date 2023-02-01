Bu hata hızlı yaşlanmaya neden oluyor! Yüzünüzü yıkarken...

Fazla ve Hızlı Kilo Alıp Verme

Cilt esnek bir organdır, bu nedenle zamanla meydana gelen fiziksel değişimlere uyum sağlayabilir.Fakat kısa süre içerisinde hızlı kilo verme ya da hızla kilo alma gibi değişimlere cilt esnekliği uyum sağlayamaz.Bunun sonucunda da vücutta sarkmalar ve çatlaklar meydana gelir.Yüz bölgesinde de yağ dokusunda kayıplara neden olduğu için yaşlı görünüm ortaya çıkar.