Bu hata hızlı yaşlanmaya neden oluyor! Yüzünüzü yıkarken...

İşte daha genç görünmek adına dikkat etmemiz gerekenler...
Tuzlu Yiyecekler Tüketmek
Çok fazla tuzlu besin tüketmek cildin susuz kalmasına neden olabilir.Tüketilen aşırı sodyum ciltteki nemi emer ve cildin kurumasına, solgunlaşmasına yol açar.Bu sebeple tuzlu besinler aşırıya kaçmadan belli ölçüde tüketilmelidir.
Fazla ve Hızlı Kilo Alıp Verme
Cilt esnek bir organdır, bu nedenle zamanla meydana gelen fiziksel değişimlere uyum sağlayabilir.Fakat kısa süre içerisinde hızlı kilo verme ya da hızla kilo alma gibi değişimlere cilt esnekliği uyum sağlayamaz.Bunun sonucunda da vücutta sarkmalar ve çatlaklar meydana gelir.Yüz bölgesinde de yağ dokusunda kayıplara neden olduğu için yaşlı görünüm ortaya çıkar.
Çok Sık Yüz Yıkamak
Cildin bir yağ dengesi vardır. Sık sık cilt temizliği için yüz yıkamak bu doğal dengenin bozulmasına neden olabilir.Cilt gerekenden fazla temizlenirse tahriş olabilir ve yağ dengesinin bozulmasına bağlı olarak ciltte sorunlu görüntü meydana gelebilir.
Makyajı Temizlemeden Uyumak
Gün içerisinde üst üste ve çok fazla makyaj yapılmamalıdır.Yapılan makyaj yüzde uzun zaman kalmamalıdır.Özellikle yatmadan önce makyaj mutlaka temizlenmelidir.Temiz bir ciltle yatılmalıdır.Çünkü temizlenmeyen makyajla uyunursa,ciltteki gözeneklerde tıkanma oluşur.Bunun sonucunda da sivilceler,çabuk yaşlanma gibi...sorunlar görülebilir.
Gözleri Ovuşturmak
Gözler kaşındığında,yorgunluktan veya uyku bastırdığı zaman gözleri ovuşturmak çoğu kişinin yaptığı bir harekettir.Ancak göz çevresindeki deri çok ince yapıya sahip olduğu için gözleri ovuşturmak çizgilerin oluşmasına neden olur.Ayrıca göz sağlığı açısından da bu hareketten uzak durmakta fayda vardır.