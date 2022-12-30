Bu hata sizi en az 10 yıl yaşlandırıyor! Kaşlarınızı şekillendirirken...

Sarah, "Kaşlar, insanların hata yaptığı en yaygın bölge" açıklamasında bulunurken, aynı zamanda kaşların daha yaşlı gösterebileceği çeşitli yollar bulunduğunu belirtti. "Birincisi, kaşlarınızı şekillendirmemek sizi daha yaşlı gösterebilir" diyen Sarah, özellikle de seyrek kaşları olanlar için bu durumun önemli olduğunu söylüyor. Benzer şekilde, ürüne çok fazla ağırlık vermek de sizi yaşlandırabilir. Belirgin bir görünümden hoşlanıyorsanız, kaşlarınızda koyu renkler kullanmaktan kaçının ayrıca kaşların uç kısmını aşırı uzatmak yüzünüzü aşağı çekebilir ve sizi önemli ölçüde yaşlandırabilir.
PEKİ KAŞLARINIZI NASIL DÜZELTMELİSİNİZ?
Sarah genel olarak, çok fazla ürün kullanmaktan kaçınmanız gerektiğini ve kaşlarınızın uç kısmından başlayarak içe doğru kaş şekillendirme ve doldurma işlemini öneriyor. Bunu yapmak, kaşınızın doğal şekliyle çalışmanıza, dolgun görünmesini sağlamanıza ve çok fazla ürün uygulamaktan kaçınmanıza yardımcı olabilir.
Makyajınızın geri kalanına gelince, çok fazla makyaj yapmak yaşlandırabilir. Sarah, "genel olarak çok fazla ürün uygulamak, ister kaş ürünleriniz, ister göz kalemi veya fondöten olsun, sizi yaşlandırabilecek yaygın bir hatadır" açııklamasında bulundu.
"ALLIK HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR"
Daha genç görünmenin formülünü ise; allık kullanımı esnasında uygulayacağınız bir ipucuyla verdi. Çok fazla sürmekten ve koşu yapmış gibi görünmekten kaçınmak için, elmacık kemiklerinize hafifçe allık sürmek için bir fırça kullanmanızı önerdi.
"SAÇ KESİMİNE DİKKAT!"
Daha genç görünmenize yardımcı olabilecek sadece makyaj değil, yaşlanma karşıtı bir saç kesimi benimsemek de olduğunuzdan onlarca yaş genç görünmenizi sağlayabilir. Kuaför Nicky Lazou, saçınızı değiştirerek nasıl daha genç görünebileceğinizi açıkladı.
Nicky sizi neyin daha yaşlı gösterdiğini düşündüğünüze bağlı olduğunu belirtti. Örneğin, bazı kadınlar dikkatleri boyun çevresindeki herhangi bir yaşlanma belirtisinden uzaklaştırmak için daha uzun bir kesimi tercih ederken, diğerleri daha uzun saçı yaşlı bulabilir. Genel kural, kısa ve orta uzunlukta saç kesimlerinin daha genç görünmenize yardımcı olabileceğidir.