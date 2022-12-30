Bu hata sizi en az 10 yıl yaşlandırıyor! Kaşlarınızı şekillendirirken...

Sarah, "Kaşlar, insanların hata yaptığı en yaygın bölge" açıklamasında bulunurken, aynı zamanda kaşların daha yaşlı gösterebileceği çeşitli yollar bulunduğunu belirtti. "Birincisi, kaşlarınızı şekillendirmemek sizi daha yaşlı gösterebilir" diyen Sarah, özellikle de seyrek kaşları olanlar için bu durumun önemli olduğunu söylüyor. Benzer şekilde, ürüne çok fazla ağırlık vermek de sizi yaşlandırabilir. Belirgin bir görünümden hoşlanıyorsanız, kaşlarınızda koyu renkler kullanmaktan kaçının ayrıca kaşların uç kısmını aşırı uzatmak yüzünüzü aşağı çekebilir ve sizi önemli ölçüde yaşlandırabilir.