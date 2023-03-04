Bu köpük kırışıklıkları silgi gibi siliyor! Genç görünmenin sırrı…

Keçi sütü sabunu ile henüz tanışmadıysanız bu yazıda ihtiyacınız olan her bilgiyi sizler için derledik.

Keçi sütü sabunu tam olarak göründüğü gibidir - keçi sütünden yapılmış sabun. Son zamanlarda popülerlik kazandı, ancak kozmetik ve sabunlar için keçi sütü kullanmak aslında çok eskiye dayanıyor.

Keçi sütü hem doymuş hem de doymamış yağlar açısından zengindir, bu da onu sabun üretimi için ideal hale getirir. Doymuş yağlar bir sabunun köpürmesini veya kabarcık üretimini arttırırken, doymamış yağlar nemlendirici ve besleyici özellikler sağlar.

Ek olarak, sağlıklı, besleyici yağların içeriğini daha da arttırmak için keçi sütü sabununda zeytin veya hindistancevizi yağı gibi diğer bitki bazlı yağlar kullanılabilir.