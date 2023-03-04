Bu köpük kırışıklıkları silgi gibi siliyor! Genç görünmenin sırrı…

Keçi sütü sabunu ile henüz tanışmadıysanız bu yazıda ihtiyacınız olan her bilgiyi sizler için derledik.
KEÇİ SÜTÜ SABUNU NEDİR?
Keçi sütü sabunu tam olarak göründüğü gibidir - keçi sütünden yapılmış sabun. Son zamanlarda popülerlik kazandı, ancak kozmetik ve sabunlar için keçi sütü kullanmak aslında çok eskiye dayanıyor.
Keçi sütü hem doymuş hem de doymamış yağlar açısından zengindir, bu da onu sabun üretimi için ideal hale getirir. Doymuş yağlar bir sabunun köpürmesini veya kabarcık üretimini arttırırken, doymamış yağlar nemlendirici ve besleyici özellikler sağlar.
Ek olarak, sağlıklı, besleyici yağların içeriğini daha da arttırmak için keçi sütü sabununda zeytin veya hindistancevizi yağı gibi diğer bitki bazlı yağlar kullanılabilir.
KEÇİ SÜTÜ SABUNUN FAYDALARI
Keçi sütü sabunu, cildinizin harika görünmesine ve hissetmesine yardımcı olabilecek birkaç faydalı özelliğe sahiptir.
NAZİK BİR TEMİZLEYİCİDİR
Ticari olarak yapılmış sabunların çoğu, cildinizi doğal nem ve yağların soyabilen, kuru ve sıkı hissettiren sert yüzey aktif cisimleri içerir. Cildinizin doğal nemini korumak için, cilt bariyerindeki doğal yağları kaldırmayan ürünleri kullanmak ise en iyisidir.
Keçi sütü sabunu, özellikle kaprilik asit olmak üzere yüksek miktarda yağa sahiptir ve cildin doğal yağ asitlerini çıkarmadan kir ve enkazların hafifçe çıkarılmasına izin verir.
KIRIŞIKLIKLARI GİDERİR
Keçi sütü, cilt zarının büyük bir bölümünü oluşturan yağ asitleri ve kolesterol bakımından zengindir. Cildinizdeki bu bileşenlerin eksikliği kuruluk ve tahrişe yol açabilir. Ayrıca, keçi sütü, yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğu gösterilen yağda çözünen bir vitamin olan iyi bir A vitamini kaynağıdır. Bu nedenle yaşlanmanın etkilerini giderebilir ya da önleyebilir.
Son olarak, sağlıklı bir cilt zarını desteklemek için gösterilen bir mineral olan iyi bir selenyum kaynağıdır. Sedef hastalığındaki kuru cilt gibi semptomları bile iyileştirebilir.
CİLDİ NEMLENDİRİR
Kuru cilt ciltteki düşük su seviyelerinden kaynaklanan bir durumdur. Normalde, cildinizin lipit bariyeri nem kaybını yavaşlatır. Bu nedenle düşük lipit seviyeleri aşırı nem kaybına ve kuru, tahriş olmuş bir cilde yol açabilir.
Bazı kuru cilt koşullarına sahip insanlar, yani sedef hastalığı ve egzama, ciltte genellikle kolesterol, seramidler ve yağ asitleri gibi daha düşük lipit seviyelerine sahiptir. Kuru cildi iyileştirmek için lipit bariyeri restore edilmeli ve tekrar nemlendirilmelidir. Keçi sütü sabununun yüksek kolesterolü ve yağ asidi seviyeleri, daha iyi su tutmak için nem sağlarken eksik yağların yerini de alabilir.
Ek olarak, sert sabunların kullanımı, kuru cildi kötüleştirebilen doğal nemin cildini soyabilir. Keçi sütü sabunu gibi nazik, yağ açısından zengin bir sabun kullanmak ise cildin nemini destekleyebilir ve yenileyebilir.