Bu krem yaşlılık izlerini silip süpürüyor! Dermatologların önerisi

Dr Ginni Mansberg, daha genç görünmek için kullanılabilecek en iyi ürünleri paylaşırken, Dr Hasia Al Khubra yüze masaj yapmanın faydalarını anlattı. Uzmanların önerdiği bu yöntemler, etkili sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

"GÜNEŞ KREMİ EN ÖNEMLİ SİLAH"

İlk olarak Dr. Ginni, güneş kremini kışın sürülmesinin gereksiz olduğunu düşünülse de aslında gerçeğin çok farklı olduğuna vurgu yapıyor. Güneşin UVA ışınları yıl boyunca gündüz saatlerinde yayılımı devam ediyor. Bu nedenle "erken yaşlanmanın" %80 oranında en büyük sebebi olan güneşi engellemenin en iyi yolu, güneş kremi kullanmak.

UVA ve UVB koruması sunan güneş kremleri, yılın her günü geniş spektrumlu güneş kremi kullanmak konusunda yapılan bir araştırma önemli bilgiler sunuyor. UVA korumasını düzenleyen ve düzenlemeyen ülkelerdeki melanom (cilt kanseri) oranları üzerine yapılan bir araştırmaya göre, düzenlemenin bulunmadığı ülkelerde cilt kanseri düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü.