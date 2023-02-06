Bu krem yaşlılık izlerini silip süpürüyor! Dermatologların önerisi

Dr Ginni Mansberg, daha genç görünmek için kullanılabilecek en iyi ürünleri paylaşırken, Dr Hasia Al Khubra yüze masaj yapmanın faydalarını anlattı. Uzmanların önerdiği bu yöntemler, etkili sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.
"GÜNEŞ KREMİ EN ÖNEMLİ SİLAH"
İlk olarak Dr. Ginni, güneş kremini kışın sürülmesinin gereksiz olduğunu düşünülse de aslında gerçeğin çok farklı olduğuna vurgu yapıyor. Güneşin UVA ışınları yıl boyunca gündüz saatlerinde yayılımı devam ediyor. Bu nedenle "erken yaşlanmanın" %80 oranında en büyük sebebi olan güneşi engellemenin en iyi yolu, güneş kremi kullanmak.
UVA ve UVB koruması sunan güneş kremleri, yılın her günü geniş spektrumlu güneş kremi kullanmak konusunda yapılan bir araştırma önemli bilgiler sunuyor. UVA korumasını düzenleyen ve düzenlemeyen ülkelerdeki melanom (cilt kanseri) oranları üzerine yapılan bir araştırmaya göre, düzenlemenin bulunmadığı ülkelerde cilt kanseri düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü.
"SAVUNMA HATTINI GÜÇLENDİRİYOR"
Dr Ginni'ye göre yüksek düzeyde SPF içeren ürünlerin yumuşak bir temizleyici olarak kullanılabilir. Cildin yaş ilerledikçe ortaya çıkan elastikiyet kaybı, güneş kaynaklı cilt yaşlanması ile şiddetlenecektir. Bu etkinin karşısında güneş kremi, erken cilt yaşlanmasına karşı ilk savunma hattınızdır.
Doktor, Alfa Hidroksi asitleri kullanın tavsiyesinde de bulundu. Düşük güçlü Alfa Hidroksi Asitlerin seramid (cilt bariyerinde yer alan koruyucu lipidler) üretimini iyileştirdiği ve cilt bariyeri işlevini artırdığı gösterilmiştir. Cildinizi daha pürüzsüz ve daha iyi nemli olmasını sağlarlar.
"B3 VİTAMİNİ İÇEREN KREMLER KULLANIN"
Ayrıca doktor, B3 Vitamini bazlı bir nemlendirici kullanabilirsiniz. Cildiniz kurudukça nemlendirici kullanmak daha da önem kazanacaktır. B3 vitamininin cilt bariyeri işlevini iyileştirdiği gösterilmiştir, bu da cildinizin daha fazla nem tutması anlamına gelir.
Dr. Ginni, geceleri cilt bariyerini koruduğu ve cilt elastikiyetini artırdığı gösterilen bir A Vitamini kremi kullanmanız gerektiğini belirtiyor. Dr. Hasia ayrıca kişinin günlük cilt bakımı rutinine eklemesi için önerilerde bulundu. En iyi nemlendirici; dolgunlaştırdığı, pürüzsüzleştirdiği, kırışıklıkların görünümünü azalttığı, cildi nemlendirdiği, cildin derinliklerine nüfuz ettiği ve özellikle makyaj altında pürüzsüz bir etki sağladığı için yüksek oranda hyaluronik asit içeren herhangi bir nemlendiricidir.
"HYALURONİK ASİT NEMLENDİRİCİYİ ATLAMAYIN"
Ginni, alabileceğiniz en yüksek doz olan yüzde 20 hyaluronik asit içeren reçeteli bir nemlendirici içerdiğini belirtiyor. Ayrıca vazelin de cildiniz için etkili ürünlerden olarak nitelendiriyor. Geceleri retinol veya tretinoin bazlı bir ürün kullanan herkese vazelin uygulayarak takip etmesini tavsiye eden doktor, bu rutinin cildinizi büyük oranda koruyacağını belirtiyor.
"UYKU ŞEKLİNİZ DAHA FAZLA KIRIŞMAYA NEDEN OLABİLİR"
Yüz masajları veya egzersizlerine gelince, Dr Hasia bu uygulamaların "tartışmalı" olabileceğini çünkü birçok cilt uzmanı ve dermatologun faydalarına dair hiçbir kanıt olmadığını dair veriler sunduğunu belirtti. Uzman tüm bu bilgilerin yanı sıra, zamanla, yüzünüzün bir tarafında uyumanın, cilt ve dokular üzerindeki bu baskıların yüzün daha fazla sarkmasına ve daha fazla kırışmasına neden olabileceği anlamına gelebileceğini dile getirdi.
"UYGULAMALARDA POZİTİF ETKİ GÖRENLER MEVCUT"
Bu durumdan yola çıkarak, cilde masaj yapmak ve cildi sıkılaştıracak şekilde uygulamalar yapmak, zamanla daha az kırışıklığınız olacağı anlamına geliyor. Yüz masajlarının cilt için faydalarına ilişkin araştırmalar kesin değil, ancak bazı insanlar yüz bakımı aletlerini kullanmakla yüz masajı yaptırmak arasında büyük bir fark görüyor. Bu nedenle Dr. Hasia masajın etkisinin tamamen reddedilemeyeceğini belirtiyor.
Dr Hasia, bazı insanlar, bir fark gördükleri için gua sha ve titreşimli aletler gibi elde tutulan yüz masaj aletlerinin de oldukça faydalı olduğunu söylüyor. Benzer şekilde, bazı kültürlerde binlerce yıldır yüz bakımı aletleri kullanıyorlar ve gerçekten işe yaradığına inanıyorlar. Tüm bunları göz önünde bulundurarak Dr. Hasia, yüz masajlarının potansiyel faydalarını göz ardı edilemeyeceğini söylüyor.
"SPF'Yİ DUDAK BAKIMINIZA EKLEMEYİ UNUTMAYIN"
Dr Hasia'ya göre daha genç görünmenin bir başka ipucu da kişinin dudaklarına ve göz altlarına konsantre olmasıdır. "İnsanlar dudakların yaşlandığını ve onları dolgun ve genç tutmak istediğinizi unutuyor" uyarısında bulunuyor. Bu yüzden dudak bakımınıza nemlendirici bir dudak balsamı ve biraz SPF eklemeyi öneriyor.
Göz altı için yaşlanmaya karşı en iyi ürün retinoiddir. Bir göz kreminde özel olarak formüle edilmesi gerekmez, ancak tretinoin göz çevresindeki yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur ve ince çizgiler ve kırışıklıklar için FDA onaylı tek bileşendir.