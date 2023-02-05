Bu maskeyle cildiniz bebek gibi olacak! Hem kırışıklıkları imha ediyor hem de ışıl ışıl bir görünüm sağlıyor…

Cilt kırışıklıkları herkesin sinirini bozan durumlardan biridir. Yüzdeki bu kırışıklıkları yok etmek için çeşitli yöntemler deneriz fakat uyguladığımız formüller bazen işe yaramayabilir. Şimdi söyleyeceğimiz bu yöntem ise cildinizin altın anahtar! İşte ışıl ışıl bir cilt için yapmanız gerekenler…

Giriş Tarihi: 05.02.2023 08:59 PAYLAŞ ABONE OL

E vitamini eksikliği kırışıklık oluşumunun başlıca nedenleri arasındadır. Bununla beraber kullandığımız kozmetik ürünler cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Bu söyleyeceğimiz yöntemler ile oluşan cilt hasarlarını en aza indirebilir, ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte cilt kırışıklıklarını önleyen 4 doğal maske. UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı bu maskeleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza başvurun.

BAL MASKESİ Hazırlayacağınız karışım için; 1 tatlı kaşığı bal, 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını güzelce karıştırın. Sonra bu karışımı, kırışıklıkların olduğu bölgeye doğru masaj yaparak uygulayın. Maskeyi 15 dakika bekletin. Ardından ılık su ile sürdüğünüz bölgeleri güzelce temizleyin. Düzenli olarak haftada 1 kez uygulamanız yeterli olacaktır.