Bu maskeyle yüzde oluşan kırışıklıklara veda edeceksiniz! Mermer gibi bir cilt için…

Ciltte oluşan kırışıklıklar belli bir yaştan sonra ortaya çıkar. Özellikle kadınlar tarafından büyük bir problem olarak görülen bu durum, kolajen üretiminin azalmasıyla meydana gelir. Fakat korkmayın! Şimdi söyleyeceğimiz bu yöntemler ile kırışıklıklarınızdan kurtulacak, canlı bir cilde sahip olacaksınız. İşte kırışıklık önleyen 5 doğal maske…

Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:05 PAYLAŞ ABONE OL

E vitamini eksikliği kırışıklık oluşumunun başlıca nedenleri arasındadır. Bununla beraber kullandığımız kozmetik ürünler cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Bu söyleyeceğimiz yöntemler ile oluşan cilt hasarlarını en aza indirebilir, ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte cilt kırışıklıklarını önleyen 4 doğal maske. UYARI: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı bu maskeleri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza başvurun.



BAL MASKESİ Hazırlayacağınız karışım için; 1 tatlı kaşığı bal, 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını güzelce karıştırın. Sonra bu karışımı, kırışıklıkların olduğu bölgeye doğru masaj yaparak uygulayın. Maskeyi 15 dakika bekletin. Ardından ılık su ile sürdüğünüz bölgeleri güzelce temizleyin. Düzenli olarak haftada 1 kez uygulamanız yeterli olacaktır.